Otra muerte relacionada a los anestésicos

Con el correr de las horas, se fueron conociendo más detalles sobre la muerte de Eduardo Bentancourt, el enfermero hallado sin vida en su departamento de la calle Fray Justo Santa María de Oro al 2400, del barrio de Palermo.

Según pudo saberse, Bentancourt tenía 44 años y era oriundo de Gualeguaychú. El hombre se había mudado a la Ciudad de Buenos Aires hace apenas un mes y, al momento de su fallecimiento, se encontraba en plena búsqueda laboral para ejercer su profesión en centros asistenciales de la zona metropolitana.

La alarma se encendió cuando su hermana, Rocío Bentancourt, denunció que no podía contactarlo desde el pasado 30 de marzo. Ante la falta de respuestas, la mujer solicitó la intervención urgente de los efectivos policiales porteños.

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Así fue como personal de la Comisaría Vecinal 14ª ingresó a la vivienda con una copia de la llave facilitada por la dueña de la vivienda. En el comedor, encontraron al enfermero sentado en una silla, con rastros de sangre en su boca.

Médicos del SAME constataron el deceso de forma inmediata en el lugar del hallazgo. Según las primeras pericias oculares, la vivienda no presentaba signos de violencia ni aberturas forzadas, lo que orientó la investigación hacia otros móviles.

Pero la causa dio un giro significativo tras el secuestro de diversos insumos médicos en la escena. Los investigadores hallaron una jeringa, un guante descartable y una gran cantidad de ampollas de medicamentos de uso restringido.

Entre los fármacos incautados figuran Propofol, Fentanilo, Lidocaína, Clonazepam y Midazolam, entre otros. Estos anestésicos son similares a los utilizados en las PropoFest, fiestas clandestinas vinculadas al desvío de insumos de hospitales públicos.

Las autoridades no descartan una posible conexión con redes delictivas integradas por profesionales de la salud. Se busca determinar cómo Bentancourt obtuvo las sustancias y si el consumo fue parte de una práctica recreativa peligrosa.

Tal como ocurre en estos casos, amigos y allegados del enfermero expresaron en las redes sociales su profundo dolor por la partida del profesional.