Francisco dice que un obispo argentino está siendo juzgado por abusos en Vaticano

El exobispo de Orán (Salta) Gustavo Zanchetta se encuentra en El Vaticano y es juzgado por abusos sexuales, reveló el Papa Francisco en una entrevista emitida este martes por la cadena mexicana Televisa. El pontífice dijo que dos semanas semanas atrás leyó las conclusiones de una investigación preliminar del obispo y ordenó que el caso pasara a juicio a un tribunal vaticano. El acusado renunció a su puesto en 2017 y, pocos meses después, Francisco lo designó a un alto puesto administrativo en el Vaticano.

"Hubo una acusación y yo inmediatamente lo hice venir a él acá con la persona que lo acusaba y explicarla", explicó Francisco. "Al final la defensa de él es que le habían jaqueado el teléfono, y se defendió bien, entonces frente a lo obvio y una buena defensa queda la duda, pero, 'In dubio pro reo' entonces, bueno, volvé". "Hará quince días me llegó. Ya llegó oficialmente la investigación previa. La leí, y ví que era necesario hacer un juicio. Entonces lo pasé a la Congregación de la Doctrina de la Fe, están haciendo el juicio".

El caso de Zanchetta, de 55 años, causó un gran debate Nombrado por Jorge Bergoglio obispo de Orán en 2013, Zanchetta se alejó de su diócesis en 2016 por presuntos problemas de salud, y en 2017 el Papa lo nombró "asesor" de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA), un cargo hasta entonces inédito. A fines del año siguiente, la prensa reveló que el prelado era acusado por tres seminaristas de violencia sexual y otros diez abusos de poder, así como mala gestión financiera.

En enero de 2019 el vocero del Vaticano, Alessandro Gisotti, dijo que las acusaciones contra Zanchetta llegaron al Vaticano meses después de su nombramiento en la APSA, y que había en su contra acusaciones de "autoritarismo", mientras su renuncia en Orán se debía a su "dificultad" para manejar la relación con el clero diocesano. Para entonces ýa había sido abierta la investigación a la que se refiere Francisco en la entrevista. El Vaticano había negado esta versión.

Entonces el Papa decidió que Zanchetta se abstuviera de ejercer como sacerdote, aunque esto no le impidió unirse al retiro espiritual con Francisco y otros cardenales celebrado en en Ariccia (Italia) a mediados del mes de marzo. Recientemente además el ex vicario general de la diócesis de Orán, Juan José Manzano, contó a la Associated Press que la Santa Sede conocía la conducta inapropiada de Zanchetta desde 2015.(ANSA).

"Unos documentos muestran que el rector del seminario de Orán estaba tan preocupado por el comportamiento de Zanchetta que le dijo al embajador del Vaticano en una denuncia formal que se necesitaban 'medidas urgentes' para proteger a sus estudiantes del primer curso, ya que las clases introductorias se llevaban a cabo en la residencia de Zanchetta", dice un informe de la AP.

La misma investigación periodística revela: "La denuncia de 2016, firmada por el rector y dos antiguos vicarios generales, mencionaron el comportamiento problemático de Zanchetta con los seminaristas, como pasar por sus cuartos en la noche, pedirles masajes, entrar a sus cuartos para despertarlos en la mañana y sentarse en sus camas, invitarlos a tomar alcohol y tener una 'omnipresencia obsesiva' en el seminario que hacía que los jóvenes se sintieran 'asfixiados'".

En la entrevista al canal mexicano, Francisco se refirió a la creciente ola de denuncias por abusos sexuales contra miembros del clero católico y admitió los errores en la gestión de los casos de pedofilia en la iglesia chilena, pero aseguró que ahora "se está trabajando bien, incluso el diálogo con las personas abusadas en Chile funciona muy bien, a algunos los he recibido acá, o sea, se dieron cuenta que la Iglesia los quiere y que está dispuesta a poner punto final a ese asunto".

También se refirió al caso del cardenal australiano George Pell, "que está preso y está condenado, bueno apeló, pero está condenado" por delitos de pedofilia, y defendió al cardenal Rodríguez Maradiaga, afirmando respecto de acusaciones formuladas que "nadie me pudo probar nada". "Por ahí se equivocó en alguna cosa, equivocaciones ha tenido algunas, pero no del nivel que le quieren colgar. Eso es importante así que en eso lo defiendo", dijo Francisco.

D.S.