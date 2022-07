Parque Saavedra: los vecinos pidieron al Banco Mundial que no financie el reservorio

La polémica por la instalación de un reservorio del arroyo Medrano en medio del Parque Saavedra este lunes sumó un nuevo capítulo. Los diferentes grupos de vecinos que se oponen al desarrollo de esta obra redoblaron su apuesta y llevaron su reclamo al Banco Mundial, el organismo internacional que otorgó el financiamiento para la obra, a fin de solicitarle a la entidad por la cancelación del proyecto que es impulsado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

A través de la carta, los vecinos -acompañados por asociaciones civiles y políticas- manifestaron su “rechazo generalizado” dado que la propuesta oficial “no considera, como prioridad, la prevención de inundaciones”, tal como afirmaron desde la administración local al impulsar el reservorio que atravesará el parque. Además, señalaron que “no contempla impactos ambientales y sociales y resultará una utilización irracional del financiamiento para la obra otorgado por vuestra institución”.

El Banco Mundial, a través de su Servicio de Reparación de Quejas (GRS), analizó el planteo realizado por la comunidad local contra el proyecto “Reservorio Parque Saavedra” que el Gobierno porteño planea realizar con financiamiento de dicha organización multinacional, en el marco del Plan Hidráulico de la CABA.

El GRS es una instancia institucional para atender los planteos de quienes consideren que un proyecto financiado por el Banco Mundial “les ha causado o es probable que les cause daños de naturaleza ambiental y/o social”. En este sentido, el escrito enviado al Banco Mundial sostiene que el proyecto que impulsa la administración encabezada por el jefe de Gobierno de la CABA, Horacio Rodríguez Larreta, “no considera como prioridad la prevención de inundaciones, no contempla impactos relativos ambientales y sociales, y resultaría una utilización irracional del financiamiento”.

“Estamos revisando los problemas planteados en su queja y le notificaremos nuestros hallazgos dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la fecha de esta notificación”, respondieron desde el organismo de crédito, según confirmó a este medio Jorge Marchini, presidente de la Asociación Vecinal y Biblioteca Popular Cornelio Saavedra.

Aparte de la cancelación, reclamaron que los recursos previstos para la obra en el Parque Saavedra “se vuelquen inmediatamente a la realización de un segundo reservorio” en el Parque Sarmiento, el que “tendría una mayor capacidad potencial de depósito de agua”, lo cual auxiliaría en las jornadas de lluvias intensas.

Desde la asociación “Amigos del Parque Saavedra”, en tanto, confirmaron que el Banco Mundial envió la contestación a la nota en la cual señaló que están “revisando atentamente el material compartido” y que lo compartirán con las autoridades porteñas “a fin de poder brindarles una pronta respuesta”. Para los vecinos, “no es un hecho menor, que la comunidad organizada haya logrado elevar una solicitud de este tipo a un organismo internacional. Se trata, probablemente, de un caso único: un barrio entero llevando su reclamo a instancias internacionales para frenar los atropellos del gobierno local”.

“Porque nuestra lucha es formal pero también es de a pie, en las calles de nuestro barrio. Y porque estamos [email protected] a frenar esta obra sin sentido, cueste lo que cueste”, expresaron en un comunicado.

