Peregrinación a Luján 2024: misa central, recorrido, servicios y recomendaciones para los fieles

Este sábado 5 y domingo 6 de octubre se celebrará la 50° edición de la Peregrinación a la Virgen de Luján 2024, desde las 10 de la mañana. Con un largo recorrido de 63 kilómetros de distancia, miles de fieles caminarán desde el Santuario de San Cayetano, situado en Liniers, rumbo al Santuario de Nuestra Señora de Luján bajo el lema: “Madre, bajo tu mirada buscamos unidad”.

Peregrinación a Luján 2024: detalles del recorrido, horarios y recomendaciones para los peregrinos

Este primer fin de semana de octubre, se realizará la tradicional Peregrinación a Luján que reunirá a una multitud de devotos de todo el país quienes caminarán juntos. Los peregrinos podrían tardar entre 12 y 15 horas en completar este arduo trayecto de la Ruta Nacional N° 7 que incluye 15 puntos de apoyo y 50 paradas sanitarias en localidades como Morón, Merlo y General Rodríguez, donde también estarán presentes miembros de la Cruz Roja para asistir gratuitamente a quien lo necesite.

La empresa AySA llevará a cabo un operativo que contará con la presencia de 13 camiones cisterna y 5 puntos de hidratación. Además, los devotos podrán disfrutar de galletitas, barritas de cereal y golosinas que se distribuirán en los 40 puestos que serán instalados para la peregrinación. Para la asistencia médica se establecerá un hospital de campaña en el Puente de Control y en Avenida Nuestra Señora de Luján, entre 25 de Mayo y Almirante Brown.

La imagen de la Virgen de Luján será llevada por la diócesis de Laferrere, simbolizando la unión y la fe de los participantes. Durante el domingo, los fieles podrán participar de la misa central que se celebrará a las 07:00 am en la Plaza Belgrano de la mano del arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva. Además, quienes no puedan participar de la misma, podrán seguir el evento en vivo mediante el canal oficial de Youtube del Santuario de Luján.

Trenes Argentinos implementará servicios adicionales para la Peregrinación a Luján 2024: ¿Qué horarios tendrán?

Trenes Argentinos ha anunciado la incorporación de servicios adicionales en la línea Sarmiento: los ramales Once - Moreno y Moreno - Mercedes, durante el domingo 6 de octubre. Los trenes eléctricos iniciarán su recorrido de Liniers a Moreno a las 02:27 am, desde Moreno a Liniers a las 01:26 am y a Castelar a las 03:35 am.

En cuanto a los trenes diésel, su ruta comienza entre Moreno y Luján con horarios pactados de 01:30, 04:14 y 06:25 am del domingo 6 de octubre. En cambio, los trenes que saldrán desde la estación de Luján circularán en frecuencias de 02:35, 05:20 y 07:30 am. Cabe aclarar que durante toda la jornada del día domingo, se adicionarán seis servicios en cada sentido de circulación.

Qué calles estarán cortadas durante la Caminata a Luján 2024

Los cortes y desvíos que se implementarán, entre el viernes y el domingo, en distintos puntos del recorrido, son los siguientes:

Corte total en la calle Bynon, entre Cuzco y Bueras.

Corte total en Cuzco, entre Avenida Rivadavia y Amadeo Jacques.

Reducción de un carril en Avenida Rivadavia con dirección a la provincia.

Asimismo, las calles del Municipio de General Rodriguez: Demaestri, Hipólito Yrigoyen y Aristóbulo del Valle, se verán afectadas. Los pasos nivel que permanecerán abiertos serán los de Avenida España (Av Perón), Avenida San Martín (Av. 25 de Mayo) y el paso a nivel de Las Latas.

Por último, el punto de encuentro de los peregrinos reside en la Plaza Belgrano, ubicada frente a la Basílica de Luján, donde ingresarán a la ciudad de Luján por la calle Las Heras.

