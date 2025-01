Perro Primo se desligó de la responsabilidad por el aterrizaje en helicóptero en plena playa: qué argumentó

El cantante urbano Joel Rivas, conocido como Perro Primo, quedó en el centro de la polémica tras el aterrizaje de un helicóptero en una playa de Pinamar ante la mirada atónita de cientos de personas. El episodio, ocurrido este domingo, desató una fuerte repercusión que lo obligó a salir a dar explicaciones. "No sabía que el piloto iba a bajar, nunca fue mi intención meterme en un problema", declaró el artista en un intento por distanciarse del hecho.

El incidente tuvo lugar en "La Olla", una zona de La Frontera en Pinamar, durante un show gratuito organizado por Rivas. Según el cantante, el evento había sido promovido con el apoyo de varias agencias y un boliche local. "Cuando armamos el evento, se prendieron unas agencias de autos y un boliche para darle rosca. No estaba planeado que bajara el helicóptero. Pensé que iba a volver al lugar donde arrancó", aseguró, tratando de diluir su responsabilidad en el episodio.

La maniobra del piloto, que incluyó un aterrizaje en plena playa, provocó que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) le retirara la licencia y lo inhabilitara durante 60 días por "poner en riesgo la seguridad de las personas presentes en el lugar". Consultado por TN sobre quién había ideado el llamativo aterrizaje, Rivas señaló: "Creo que fueron los chicos de la agencia que estaban con el evento, siempre desde el lado de la buena onda para hacer el show".

El cantante insistió en que no hubo intención de provocar. "Nunca fue mi intención meterme en un problema u ofender a alguien. En ese caso, pido perdón de corazón", afirmó.

Respecto de los riesgos que implicaba la maniobra, Rivas minimizó el peligro al describir las condiciones del lugar. "Yo creo que no, porque, estando ahí, es como un desierto eso, no una ciudad. Es todo arena. No sé si el piloto tuvo un desperfecto, porque no lo conozco, pero abajo estaba todo desocupado", explicó, en un intento por justificar el incidente.

Además, planteó la posibilidad de que el piloto se hubiera "confundido". Según el cantante, los "cortes" o ruidos provenientes de las motos pudieron haber hecho pensar al conductor que ocurría algo en la playa, lo que lo llevó a tomar la decisión de aterrizar.

Al final de sus declaraciones, Rivas expresó su pesar por las consecuencias que enfrentó el piloto. "Me disculpo también con él, me siento mal porque es un chico que no conozco, tuvo un problemón y es su trabajo", sostuvo.

¿Quién es Perro Primo?

Perro Primo es una de las figuras emergentes del género urbano conocido como "Cumbia 420", género inventado y popularizado por L-Gante. Su estética lo distingue: barba color rosa, gafas grandes, gorra y anillos que completan su look característico. Su barbero, Facundo Guas, oriundo de Lomas de Zamora, también ha atendido a otras figuras del género, como el ya fallecido "El Noba" y "L-Gante".

