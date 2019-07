Por el feriado, más de 1,3 millones de turistas viajaron por todo el país

por Santiago Carrillo

Este fin de semana largo, más de 1,3 millones de personas viajaron por el país. Así lo asegura la Secretaría de Turismo de la Nación en un informe que difundió ayer y detalla que el 95% del total son argentinos. Esta cifra representa un crecimiento superior al 20%, con respecto a la misma fecha del año anterior, y significa también una recaudación de $ 5.500 millones.

Según la Cámara Argentina de Turismo (CAT) uno de los lugares favoritos para el feriado del 9 de julio es la ciudad de Bariloche, que tuvo una ocupación del 92%. Por su parte, su vecina provincia de Neuquén también ocupó casi todas las plazas hoteleras ocupadas, cuando en esta época del año no superan el 50%.

Otro de los destinos preferidos para este fin de semana de ola polar fue la provincia de Misiones. Allí, Puerto Iguazú fue el sitio de descanso más elegido con un 85% de ocupación. Además, las provincias de Salta, Jujuy, y Tucumán registraron una ocupación superior al 70%. Mientras que en los destinos de la costa, Mar del Plata llegó al 60%.

Por su parte, el sitio de reservas Booking registró un pico de 83% de reservas durante ayer. Mientras que Aerolíneas Argentinas informó una ocupación del 80% durante el fin de semana, lo que significa un 12% de aumento en comparación al año pasado.

La Secretaría de Turismo nacional calculó la ganancia que produjeron los cinco fines de semana largos que hubo durante este 2019. Para la cartera de Gustavo Santos, los feriados representaron 7,9 millones de viajeros que se movilizaron por todo el país y gastaron un total de $ 31,3 millones. “Los fines de semana largos son fundamentales para la industria porque representan un alto porcentaje de los viajes de los argentinos durante el año”, aseguró Santos.

Vuelos a Miami

Luego de los miles de pasajeros que quedaron varados el viernes por la medida de fuerza gremial en el Aeroparque y en Ezeiza, la compañía aérea Latam aseguró que si el conflicto no se resuelve la compañía dejará de volar a Miami. “Desde enero trabajamos en un proyecto llamado Interchange. Si no sale, se perderá mano de obra argentina”, dijeron ayer en declaraciones a la prensa fuentes de la compañía. “Estados Unidos cambió ciertas reglas de navegación y comunicación para los aviones que entran a su país, y los aviones que tenemos actualmente no cumplen con esas reglas”, explicaron voceros de la compañía chilena.

La empresa asegura que con su iniciativa “no promueve de ninguna manera una fractura gremial”.