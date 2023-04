Por qué es feriado el 1 de mayo y cómo se compensa a quienes deban trabajarlo

El lunes 1 de mayo es el Día Internacional del Trabajador y se vive en todo el mundo como una ocasión para reafirmar los derechos conquistados y recordar la importancia de la solidaridad obrera.

Esta fecha señala un hito histórico de lucha por los derechos laborales: se conmemora a los obreros de Chicago que fueron reprimidos y asesinados por las fuerzas policiales. Estos trabajadores exigían la reducción de la jornada laboral.

1 de mayo de 1886: sindicalización, huelga y represión

A fines del SXIX, la vida laboral no era lo que conocemos hoy. Las personas trabajaban hasta 18 horas diarias de lunes a lunes. Las fábricas carecían de una infraestructura digna: no disponían de ventilación y sus trabajadores se encontraban hacinados. Y no importaba el género o la edad: niños, mujeres y hombres eran explotados laboralmente en condiciones infrahumanas.

Todo comenzó a cambiar en el año 1886, cuando en Estados Unidos los obreros se organizaron bajo la consigna que rezaba: “8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas para la recreación”.

Luego de una huelga nacional que contó con la adhesión de más de cinco mil trabajadores, los sectores patronales se vieron obligados a conceder las reivindicaciones. Pero en Chicago, los dueños de la fábrica McCormick se negaron a otorgar el derecho de jornada reducida.

Ante esta resistencia, la "Noble Orden de los Caballeros del Trabajo" organizó una protesta. Esta agrupación representaba a una gran parte de los trabajadores asalariados de la zona. La concentración alrededor de la fábrica fue exitosa.

Aunque los obreros se manifestaban de manera pacifica, el 1 de mayo la empresa solicitó la presencia policial. Fue así que las autoridades desencadenaron una sangrienta represión, agrediendo físicamente a los protestantes y disparándoles con balas de plomo. El saldo de muertos y heridos fue devastador.

El 4 de mayo los trabajadores volvieron a concentrarse, y la policía nuevamente reprimió. En ese momento, ante un hecho confuso nunca esclarecido, explotó una bomba. Este fue el único crimen castigado de la trágica semana.

Por el hecho fueron acusados seis obreros de intentar atacar a las fuerzas policiales. Nunca se pudo probar la culpabilidad de ninguno. Por eso, son conocidos como los "Mártires de Chicago". Dos de ellos fueron condenados a realizar trabajos forzados de por vida, y los cuatro restantes fueron condenados a muerte.

La indignación y la lucha se extendió a todos los rincones del mundo occidental, transformando a la reducción de jornada en un reclamo internacional.

En 1919, tres décadas después, durante la primera conferencia de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) se propuso la universalidad de la jornada de ocho horas y la semana de 48 horas.

¿Cuánto debo cobrar si trabajo el 1 de mayo?

Los feriados, a diferencia de los “días no laborables”, son fechas que se rigen por la legislación de descanso dominical.

Acceden a este beneficio todos los trabajadores que se encuentran en el marco de la Ley 20.744 del Régimen de Contrato de Trabajo.

Aún así, existen empresas que requieren del servicio de sus empleados durante estos días. En estos casos, el empleador deberá pagar el doble de una jornada habitual.

En el caso de los trabajadores, a los que el feriado les coincide con el descanso semanal, no existe obligación de la empresa a trasladar el goce de ese feriado a otro día de la semana.

