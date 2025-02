Los vecinos de El Bolsón despidieron este lunes a Ángel Reyes, la única víctima fatal por los incendios que están azotando a la Patagonia. El hombre, de 84 años, falleció este sábado después de negarse a abandonar su vivienda pese a los pedidos de evacuación.

Desde la Municipalidad de El Bolsón confirmaron el deceso y enviaron sus condolencias a la familia. El intendente Bruno Pogliano explicó que los equipos de emergencia intentaron retirarlo de su casa, pero él decidió quedarse y murió por un paro cardíaco a raíz de la inhalación de humo.

"Don" Reyes era un antiguo poblador de Mallín Ahogado. Asimismo, era muy querido en la comunidad, conocido por su vida sencilla y su fuerte arraigo a la tierra. Según allegados, había dedicado su vida al campo y a su hogar, del que no quiso desprenderse ni siquiera cuando el fuego avanzaba sin control.

A raíz de la noticia, vecinos y amigos lo despidieron con profundo dolor. "Hicimos todo mal para permitir este espanto", escribió una lugareña en redes. "Ese fuego le costó la vida a Don Reyes", lamentó. En el mensaje, agregó una frase que conmovió a muchos: "Perdón, Don Reyes, por la tibieza, por no habernos levantado con ganas en contra de tanta maldad".

“Mi viejito, hasta lo último defendiste lo tuyo. Me siento más que orgullosa de ser tu hija”, publicó su hija, Ada. Además, compartió una publicación del intendente en la que confirmaba que el incendio fue intencional, ante lo que comentó: “Que ardan en el infierno las porquerías que hicieron esto y me quitaron a mi padre”.

En tanto, este lunes se realizó el velorio en el cementerio de El Bolsón. “Todavía no puedo creer que ya no estés. Mi vida entera, mi mundo se cae a pedazos. Sabía que algún día ya no te iba a tener, pero nunca creí que iba a ser así de esta manera tan horrible. Volviste por tus queridos perros y no pudiste escapar de las llamas”, manifestó Ada.

Los incendios que se registraron en las ciudades de Epuyén, en Chubut, y El Bolsón, en Río Negro, fueron provocados intencionalmente, informaron las autoridades locales. Ante esta situación, los gobernadores de Chubut y Río Negro, Ignacio Torres y Alberto Weretilneck prometieron ir “hasta las últimas consecuencias” para penalizar a los responsables.

En ese sentido, el gobernador Torres arremetió: “Se encontró material acelerante, que es combustible, y también está confirmado desde el día uno, aunque el peritaje recién lo confirmó oficialmente la semana pasada, que el atentado en la estancia Amancay con bombas molotov fue claramente intencional”.

La confirmación llegó luego de una pericia realizada por la División Investigación de Siniestros de la Superintendencia Federal de Bomberos y mencionaron que las llamas se originaron en la parte trasera de la Escuela N°9 Mariano Moreno. Además, encontraron evidencias de intervención humana reciente, mientras que los especialistas y los perros de guardia detectaron la presencia de sustancias acelerantes, lo que refuerza la hipótesis de que el incendio fue provocado de manera intencional.

“Hoy, después de estar en Epuyén acompañando a las familias damnificadas por el incendio, estuvimos presentes en un nuevo foco ígneo que estaba siendo rápidamente apagado por los Bomberos, luego de que, minutos antes, un delincuente intenta desatar otro incendio en la región, prendiendo fuego los tendidos eléctricos”, continuó el gobernador de Chubut en sus redes sociales.

“No nos vamos a dejar amedrentar y vamos a ir hasta las últimas consecuencias contra cada uno de estos delincuentes, hasta que terminen todos presos, que es donde tienen que estar.”, añadió en su posteo.

Por otro lado, el gobernador de Río Negro afirmó mediante un mensaje en sus redes que las llamas que afectan a localidad de El Bolsón también fueron producidas de manera intencional. “La Policía de Río Negro, el Fiscal de Turno y peritos accedieron a los puntos donde comenzó el fuego. En uno de ellos se encontró una botella de vidrio, que será peritada para determinar su vinculación con el incendio”, detalló Weretilneck en su cuenta de X (antes Twitter).

Por último, confirmó: “Tenemos ya la certeza de que el incendio fue intencional. Personal de la Policía de Río Negro, junto con el fiscal y peritos, pudieron encontrar los tres lugares donde se inició el fuego, y en uno de esos lugares encontraron botellas que serán peritadas para ver qué es lo que se puede encontrar y que sirva para la investigación y el esclarecimiento del hecho”.

