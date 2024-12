Rescatistas buscan a un hombre se tiró a los lagos de Palermo y desapareció

El Grupo Especial de Rescate de los Bomberos (GER) de la Ciudad de Buenos Aires realizó este lunes un operativo de búsqueda en uno de los lagos de Palermo para encontrar a un hombre que se arrojó al agua y no volvió a emerger, según informaron dos testigos.

La búsqueda comenzó esta tarde ante el llamado de dos vecinos al 911 que vieron que el hombre se metió al Lago de Regatas a nadar, en supuesto estado de ebriedad, y después desapareció de su vista sin salir del agua.

Hasta el momento, los rescatistas solo hallaron dos zapatillas negras en la orilla de la laguna, que pertenecerían al hombre sin identificar, y continúan con el rastrillaje en kayak y botes. En el lugar trabaja la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, el SAME y el GER.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, manifestó ante TN su preocupación y dijo: “La profundidad del lugar es de dos metros y medio y hay muchas algas que se enredan. Es peligroso, por eso no hay que entrar al agua en este lugar porque las algas son las que traban miembros inferiores y después no se puede salir”.

