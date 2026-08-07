San Cayetano 2026: cuál es la oración para pedir trabajo y dónde queda el santuario de Liniers

Cada 7 de agosto, la Iglesia católica celebra a San Cayetano, el santo al que millones de creyentes recurren para pedir trabajo, pan y ayuda en momentos de dificultad económica. Como sucede cada año, la fecha convoca a una multitud de fieles que participan de peregrinaciones, celebraciones litúrgicas y largas filas para ingresar al santuario ubicado en el barrio porteño de Liniers, considerado el principal centro de devoción del país.

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La festividad es una de las expresiones religiosas más convocantes de la Argentina. Personas provenientes de la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y distintas provincias llegan hasta el templo para agradecer favores recibidos o elevar nuevas peticiones relacionadas con el empleo, el sustento diario, la salud y el bienestar de sus familias.

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Dónde queda el santuario de San Cayetano

El santuario más emblemático dedicado a San Cayetano se encuentra en Cuzco 150, en el barrio de Liniers, en la Ciudad de Buenos Aires.

Con el paso de los años, el templo se consolidó como uno de los principales destinos de peregrinación del país. Su ubicación estratégica, con acceso mediante líneas ferroviarias, colectivos y arterias que conectan la Capital Federal con el oeste del Gran Buenos Aires, facilita la llegada de miles de personas durante la celebración del 7 de agosto.

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Cada aniversario, los fieles ingresan al santuario con imágenes religiosas, espigas de trigo, velas y estampitas para expresar su fe y renovar el tradicional pedido de "pan y trabajo".

Por qué San Cayetano es el patrono del pan y el trabajo

La celebración del 7 de agosto recuerda el fallecimiento de Cayetano de Thiene, ocurrido en 1547. Nacido el 1 de octubre de 1480 en la región italiana de Vicenza, pertenecía a una familia noble y estudió Derecho en la Universidad de Padua antes de decidir dedicar su vida al sacerdocio.

Posteriormente se trasladó a Roma, donde desempeñó funciones como secretario del papa Julio II. Más tarde fue ordenado sacerdote y centró su misión pastoral en asistir a personas pobres, enfermas y en situación de vulnerabilidad.

Su vida quedó marcada por el compromiso con la caridad, la austeridad y la ayuda a quienes atravesaban necesidades materiales. Entre sus iniciativas impulsó el Oratorio del Amor Divino y participó en la fundación de la Orden de Clérigos Regulares Teatinos, orientada a la renovación espiritual del clero y al fortalecimiento de la vida sacramental.

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Esa dedicación a los más necesitados hizo que, con el tiempo, fuera reconocido como intercesor de quienes buscan empleo, estabilidad económica o asistencia en momentos de crisis.

La oración para pedir trabajo a San Cayetano

Entre las plegarias dedicadas al santo, una de las más difundidas es la oración para solicitar ayuda ante la falta de empleo o las dificultades económicas.

"Oh glorioso San Cayetano, patrono del trabajo y la providencia, Tú que siempre cuidas de aquellos que confían en la Divina Providencia, Te pido humildemente que intercedas por mí ante el trono de Dios, Y que guíes mis pasos en el camino de la virtud y la prosperidad.

Tú, que experimentaste la necesidad y la dificultad en tu propia vida, Comprendes las preocupaciones y las cargas que llevo en mi corazón, Te ruego que me bendigas con tu gracia y favor, Para que pueda superar cualquier obstáculo y alcanzar la estabilidad que anhelo.

Oh San Cayetano, amigo de los necesitados y consuelo de los afligidos, Te encomiendo mis deseos y necesidades en esta oración sincera, Confío en que escucharás mis peticiones y me guiarás con tu luz, Para que pueda vivir en abundancia y honrar a Dios en todas mis acciones.

Te ruego, bendito San Cayetano, que mi fe y esperanza nunca flaqueen, Que en momentos de dificultad encuentre en ti consuelo y aliento, Intercede por mí ante el Todopoderoso, para que mis súplicas sean escuchadas, Y que en su infinita misericordia, Dios conceda lo que con fe te pido.

Amén."

Además del trabajo, quienes rezan esta oración suelen pedir salud, protección para la familia, fortaleza para afrontar situaciones difíciles, estabilidad económica y acompañamiento espiritual.

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