San Cayetano 2026: horarios de misas, cómo llegar al santuario y todo sobre la peregrinación del 7 de agosto

Cada 7 de agosto, la Argentina vive una de las manifestaciones de fe más multitudinarias del calendario religioso con la celebración de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo. Como ocurre desde hace décadas, miles de personas llegarán hasta el santuario ubicado en el barrio porteño de Liniers para agradecer, pedir empleo, salud o mejores oportunidades para sus familias.

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La festividad de este año tendrá como lema "San Cayetano, aquí tienes a tu pueblo" y reunirá a fieles provenientes de distintos puntos del país, quienes participarán de las celebraciones litúrgicas, las bendiciones especiales y la tradicional peregrinación que caracteriza esta fecha.

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San Cayetano 2026: cómo será la celebración del 7 de agosto

Las actividades comenzarán incluso antes de la jornada central. El jueves 6 de agosto, desde las 20, el Santuario de San Cayetano organizará un festival cultural y popular para recibir a los peregrinos que empiezan a llegar desde diferentes provincias.

Más tarde, a las 22.45, se realizará el primer Pacto de Amistad con San Cayetano, una ceremonia durante la cual los fieles recibirán la tradicional cinta amarilla como símbolo de protección, esperanza y compromiso espiritual.

A las 0 del viernes 7 de agosto se abrirán oficialmente las puertas del templo ubicado sobre la calle Cuzco 150, dando inicio a la denominada Fiesta Grande, que se extenderá durante toda la jornada.

Horarios de las misas de San Cayetano en Liniers

El cronograma religioso tendrá como uno de sus momentos más importantes la Misa de los Trabajadores, prevista para las 8 de la mañana y presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.

Al finalizar esa celebración se llevará a cabo la tradicional bendición de las herramientas de trabajo, uno de los gestos más representativos de la festividad, en el que trabajadores de distintos rubros presentan sus elementos laborales como signo de fe y esperanza.

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Posteriormente, a las 11, se celebrará la misa central, que también será transmitida en vivo a través del canal oficial de YouTube del Santuario para quienes no puedan asistir de manera presencial.

Durante el resto del día continuarán celebrándose misas de manera ininterrumpida. Al finalizar cada una de ellas se renovará el Pacto de Amistad con San Cayetano y se entregarán estampitas junto con la tradicional cinta amarilla a los asistentes.

Cómo ingresar al Santuario de San Cayetano

Con el objetivo de facilitar la circulación de los miles de peregrinos que se esperan durante la jornada, el Santuario dispondrá de dos modalidades de ingreso.

La primera corresponde a la fila tradicional de peregrinos, destinada a quienes desean acercarse hasta la imagen de San Cayetano, tocar el vidrio que la protege, dejar espigas de trigo como ofrenda y permanecer unos instantes en oración frente al santo.

En paralelo funcionará una fila rápida, pensada para quienes únicamente desean ingresar al templo para participar de las celebraciones religiosas o realizar una breve oración sin recorrer el trayecto completo de la peregrinación.

Las autoridades del santuario recomiendan asistir con paciencia, especialmente durante las primeras horas del día, cuando históricamente se registra la mayor concurrencia de fieles.

La marcha de San Cayetano hacia Plaza de Mayo

Como sucede cada año, la celebración religiosa estará acompañada por la Marcha de San Cayetano, organizada por movimientos sociales, organizaciones populares y centrales sindicales bajo la consigna "Tierra, Techo y Trabajo".

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La movilización partirá durante la mañana desde las inmediaciones del santuario de Liniers y recorrerá la avenida Rivadavia hasta llegar a Plaza de Mayo, donde está previsto un acto frente a la Casa Rosada.

Debido a la convocatoria, se esperan importantes cortes de tránsito y desvíos vehiculares en distintos puntos del recorrido durante gran parte del viernes.

¿Por qué San Cayetano es el patrono del pan y del trabajo?

San Cayetano de Thiene fue un sacerdote italiano nacido en 1480 que dedicó gran parte de su vida a asistir a los pobres, enfermos y personas sin recursos. Fundó la Orden de los Clérigos Regulares Teatinos y promovió obras de caridad en una época marcada por profundas desigualdades sociales.

Con el paso del tiempo, su figura quedó asociada especialmente al trabajo digno y al sustento diario de las familias. En Argentina, la devoción creció de manera sostenida desde principios del siglo XX y el Santuario de Liniers se convirtió en el principal centro de peregrinación dedicado al santo, donde cada 7 de agosto miles de personas mantienen viva la tradición de agradecer y pedir por empleo, pan y esperanza para el futuro.

LV/ff