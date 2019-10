Video | "Terminator" de Moreno se bajó desnudo del tren y corrió por las vías

Un insólito hecho se vivió la noche del miércoles 16 de octubre en la estación de trenes de Moreno del Ferrocarril General Sarmiento, que une esa localidad con la estación de Once. Un pasajero descendió desnudo del último vagón de una formación y comenzó a correr por las vías, aunque fue detenido a los pocos metros por un agente de seguridad. Las imágenes del hecho fueron captadas por las cámaras de seguridad del lugar.

Testigos del hecho señalaron que el pasajero se encontraba tranquilo durante el viaje y que se desvistió antes de descender de la formación. Una vez que las puertas se abrieron en la estación, comenzó a comportarse de modo extraño. En las imágenes, difundidas en redes sociales, se observa que baja de la misma y camina unos pasos por el andén, para luego dirigirse a las vías. Antes de descender, un efectivo policial parece alertarlo, sin embargo el hombre lo ignora y decide saltar a las vías y comienza a correr, según consignó el sitio Vivieloeste.com. La actitud del hombre es peligrosa dado que el Sarmiento es un servicio eléctrico con "tercer riel", y el contacto con el mismo puede resultar en la muerte.

El episodio tuvo lugar pasadas las 23, y gracias a las cámaras de la estación, a personal ferroviario y a efectivos de seguridad, lograron interceptar al hombre a los pocos metros.

Si bien la identidad del pasajero no trascendió, al conocerse las imágenes del hecho, muchos usuarios en redes sociales lo apodaron "el Terminator" de Moreno, en alusión a una de las primeras escenas de la segunda película de la saga, estrenada en 1991. Allí, el personaje interpretado por Arnold Schwarzenegger llega de su viaje en el tiempo y entra desnudo en un bar de motociclistas y obliga a algunos de ellos a que les dieran su ropa. Se trata de una de las secuencias más recordadas del cine.

La escena con la que los usuarios de redes compararon al hombre de Moreno

En el video en cuestión del 'Terminator argentino', que no alcanza os 30 segundos de duración, fue compartido miles de veces en las diferentes redes. Algunos usuarios lo tomaron con humor y comenzaron a darle diferentes apodos y celebraron que este hecho ocurriera en la zona oeste del conurbano, donde se dice popularmente que 'está el agite'. Sin embargo, otros no le encontraron nada gracioso al hecho, fueron más precavidos y se preguntaron si el hombre no tendría algún problema mental y por ello actuó de esa manera.

