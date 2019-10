Cómo operan las fuerzas de Seguridad luego de pedir DNI en trenes

por Fermín Filloy

El pasado 2 de octubre la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el presidente de Trenes Argentinos, Marcelo Orfila, el jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, y el ministro de Transporte Guillermo Dietrich, lanzaron el programa Ofensores en trenes, para identificar mediante escaneo de DNI a quienes tengan antecedentes penales o pedidos de captura. Desde el Gobierno se ufanaron de los resultados de la medida en las primeras horas, y en los próximos días podría haber quejas formales de organismos de Derechos Humanos.

El Equipo de Investigación de Perfil Educación accedió al formulario que se debe llenar en caso de encontrar antecedentes, en el marco de una iniciativa que, en principio, se llevará a cabo en las estaciones de Retiro y Lacroze. El acta de notificación es completada por personal policial y esclarece datos sobre la causa penal.

El procedimiento establecido puede tener dos desenlaces: si existen antecedentes penales, explica la resolución publicada en el Boletín Oficial, “se comunicarán a la autoridad judicial pertinente, labrándose un acta en la que se notificará a la persona identificada de lo que en consecuencia disponga dicha autoridad”. En cambio, si hay un pedido de captura, se originan actuaciones conjuntas entre las fuerzas y la Justicia para proceder a una detención.

Los efectivos de las Fuerzas de Seguridad y policiales destinados al programa fueron dotados con mil teléfonos celulares -que pronto serán 4 mil- en los que se accede a una base de datos. Escaneando el DNI de la persona detenida puede saltar una luz roja o una verde. La roja indica la existencia de un pasado penal, y la verde es señal de que puede continuar el paso.

De acuerdo a datos que difundió el Ministerio de Seguridad, en las primeras 24 horas de aplicación se hicieron 818 controles, en los que se detectaron 42 personas con antecedentes penales por acoso, abuso y otros delitos. El Equipo de Investigación solicitó estadísticas actualizadas, pero no obtuvo respuesta al cierre de esta nota.

Derechos Humanos. Las expresiones en contra de esta medida no se hicieron esperar. Desde Amnistía Internacional, Paola García Rey, directora adjunta del organismo, manifestó al Equipo de Investigación: "Es una resolución que no es aislada: viene desde la incorporación de las Taser y de asignarle a fuerzas como Gendarmería responsabilidad en cuestiones de orden público interno. Ponen de nuevo muchas facultades en las fuerzas que generan alerta y son inconstitucionales; ya que chocan con los estándares de Derechos Humanos". Por último, agregó: " Parar a alguien para pedirle DNI en la calle ya es una detención en sí misma. Cualquier persona puede tener antecedentes si ya cumplió una condena y está libre. No hay motivos para acosarlo en la calle pidiéndole identificación".

Según pudo saber el Equipo de Investigación, Aministía Internacional está analizando la implementación del programa a lo largo de las primeras semanas, y no descarta consultarle al Gobierno sobre su magnitud por medio de un pedido formal.



El programa Ofensores en trenes va de la mano con la particular atención que le prestan a las estadísticas en la cartera de Seguridad. Por caso desde 2016 los delitos en las estaciones de tren disminuyeron 60%. Pero hay otros indicadores que no dieron buenos resultados. Los robos y hurtos a nivel país, en 2018 y en relación a 2017, tuvieron aumentos del 5,2% y 8,9% respectivamente. A su vez, las víctimas por homicidios dolosos. en el mismo período, aumentaron 3%. Ahora, resta esperar qué porcentajes dejará el polémico programa que lanzó Bullrich a pocos días de las elecciones.

