Si Argentina rompe con la OMS: ¿qué cambia y qué riesgos enfrenta el sistema de salud?

Pocos debates públicos encuentran tanto desbalance de opiniones como el último propuesto por el gobierno nacional, donde el vocero oficial Manuel Adorni confirmó que la Argentina se retira(rá) de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En un puñado de horas, profesionales de la medicina, ex-funcionarios del área, académicos, rectores de Facultades y otras personalidades del mundillo médico sumaron críticas a esta idea.

Desde la aprobación, las voces “especializadas” fueron un puñado: el propio ministro de Salud, Mario Lugones, que rompió su silencio de meses con un tuit explicativo del porqué, su equipo en el ministerio y algunos periodistas especializados como el doctor Claudio Zin. Y no mucho más.

La esencia de la noticia la confirmó el miércoles el vocero Adorni al publicar: “el presidente instruyó al canciller Gerardo Werthein a retirar la participación de Argentina en la OMS. Esto se sustenta en las profundas diferencias respecto a la gestión sanitaria, especialmente durante la pandemia, que, junto al gobierno de Alberto Fernández, nos llevaron al encierro más largo de la historia de la humanidad. Los argentinos no vamos a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra soberanía, ni en nuestra salud”.

A partir de ese momento, el debate creció rápidamente y abarcó desde las posibles consecuencias de la salida a numerosos detalles sobre la letra “chica” del tema. Por ejemplo, todo lo que la Argentina podría “perder” al dejar de integrar este organismo hasta los costos económicos anuales a pagar para seguir estando. O incluso, a los tiempos para efectivizar esa medida. Más otros puntos del tema “salud internacional” que aún continúan sin poder dilucidarse.

Ante las críticas, el propio ministerio salió a aclarar puntos oscuros, que no son simples detalles. “que la Argentina se retire no implica ninguna pérdida de financiación de ningún programa nacional. El Ministerio de Salud de la Nación continuará cumpliendo con sus competencias y funciones, ya que no perderá ninguna capacidad operativa”, dijo Cecilia Loccisano, viceministra de Salud. Y aclaró el pequeño gran detalle: “el calendario de vacunación está asegurado y la cooperación internacional no se corta. La realidad es que Argentina no recibe financiamiento directo de la OMS. Los proyectos específicos de cooperación técnica que sí reciben fondos se gestionan a través de la OPS y seguirán vigentes, como el funcionamiento y la provisión de reactivos y controles de calidad para los laboratorios y centros de referencia nacionales y regionales”.

También sumó que “la compra de insumos estratégicos y vacunas será incluso a un menor costo. Los Fondos Rotatorios para el Acceso a las Vacunas y el Regional para Suministros Estratégicos de Salud Pública, ambos de OPS, continuarán vigentes.

En otras palabras, se apoya en la sutileza de que Argentina intentará seguir estando dentro de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) -que sí está íntimamente relacionada, pero no es la misma institución- que la OMS.

¿Por qué intentará? Porque no está clara cuál será la respuesta de la OPS sobre si se puede estar en una pero no en la otra”, tal como advirtió Adolfo Rubinstein, exministro de salud de Mauricio Macri, en una charla en la que participó PERFIL.

Entre las críticas a la postura de “irse” picó en punta un clásico: Nicolás Kreplak, ministro de salud de la Provincia de Buenos Aires, quien manifestó su extrema preocupación “por el modo arbitrario de la definición, de manera inconsulta, sabiendo que las jurisdicciones somos quienes tenemos la responsabilidad primaria de la prevención, acción y cuidado de la salud de los habitantes”. Y agregó que “el ámbito de discusión sobre este tema es el Consejo Federal de Salud”. Finalizó: “La OMS es una institución rectora a nivel mundial, que nos provee de manera directa e indirecta información, capacitaciones, financiamiento y acceso a estrategias y análisis sanitarios para planificar y mejorar las políticas sanitarias, basada en sobrada evidencia científica”.

La explicación más técnica de la problemática que podría acarrear quedó en la boca de Juan Carlos Vergara, actual ministro de Salud de la provincia de La Rioja: “ésta medida nos deja aislados en el escenario internacional, debilitando nuestra capacidad técnica y afectando gravemente a las provincias, que perderemos el acceso a asesoramientos y colaboración y articulación con otros países que la integran. Salir de la OMS significa quedar fuera de estrategias globales de prevención y respuesta ante emergencias sanitarias, como lo fue la pandemia, perder acceso a información científica y limitar nuestra capacidad de adquirir insumos esenciales en situaciones críticas”.

Curiosamente, en ese mismo sentido, salió -con los tapones de punta- Adolfo Rubinstein. En una entrevista hecha para la Red Argentina de Periodismo Científico (Radpc) de la que participó PERFIL, fue enfático: “salirse es un disparate y una acción que tiene posibles daños potenciales y reales”, resumió. Por lo pronto, aclaró que “irse de la OMS es quedarse fuera del mundo de la gobernanza global en temas sanitarios”.

De todos modos, recordó que el impacto es, por ahora, básicamente mediático, ya que, entre otras cosas, el proceso de salida de un organismo internacional puede tardar hasta un año, dejando de lado el detalle constitucional de que Argentina está adherida a la OMS por una ley del Congreso.

El mismo Rubinstein coincidió en que “el riesgo está en lo que decida la OPS, ya que -si bien se trata de organizaciones diferentes y son entidades jurídicas distintas- una es representante de la otra. Justamente por eso, irse de la OPS, sí sería muy riesgoso, ya que muchas vacunas y medicamentos de alto costo se compran a través de fondos de la OPS”. Argentina consigue pagar precios mucho menores por el gran volumen de compra que hace la OPS, en nombre de todos los países de la región”.

El tema de los costos no sería algo significativo. Según Rubinstein: en concepto de cuotas anuales por pertenecer, Argentina abona alrededor de US$ 1,5 millones a la OMS y unos US$ 500 mil a la OPS. Eso sí, también arrastra deudas por pagos atrasados por unos US$ 10 millones, una cifra que no es significativa.

Otro crítico de la salida, aunque más leve, fue el actual ministro de Salud de CABA, Fernán Quirós, que, entrevistado en la radio “El Observador”, aseguró que “es muy importante tener una institución de coordinación, especialmente en los períodos pandémicos que estamos viviendo. No es una cuestión de estar en la OMS o en otra organización, sino que es necesaria la coordinación. Todavía no hemos escuchado cuál es la propuesta de coordinación sanitaria que vamos a tener para adelante”, explicó.

Que es la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) es un organismo especializado de las Naciones Unidas encargado de liderar y coordinar los esfuerzos internacionales en materia de salud pública. Fundada en 1948, tiene su sede en Ginebra, Suiza, y para 2025 cuenta con 194 países miembros (incluida la Argentina, que forma parte desde su fundación). Su misión principal es promover la salud, prevenir enfermedades y coordinar la respuesta global ante emergencias sanitarias.

