Sologamia, la tendencia de casarse con uno mismo: "Es importante quererse y cuidarse"

La reciente noticia de que una mujer en Mendoza que se casó con ella misma volvió a sacar a la luz el debate sobre la sologamia, un tema que se encuentra en auge, sobre todo para aquellas personas que consideran que la felicidad no depende de otros.

Tras las "auto-bodas" de la influencer hindú Kshama Bindu y la modelo brasilera Cris Galêra, la sologamia ha cosechado seguidores y fuertes detractores. Hay quienes ven esta práctica como una manera de "celebrar el amor propio" y otros que piensan que es una pérdida de dinero y tiempo.

Sologamia: la mujer que se casó con ella misma

"A mi me fascina festejar mi cumpleaños: he hecho cumpleaños de todos los colores", le explicó Jimena Mauri al medio MDZ Online. "El año pasado hice un cumpleaños 'rojo pasión', y para este año no se me ocurría nada. Decidí 'será de blanco' y dije voy a casarme conmigo misma", agregó la mujer mendocina.

Cris Galêra dijo estar "cansada de hombres infieles" antes de tomar la decisión

Sin embargo, una de sus amigas, que es organizadora de eventos, le advirtió que su idea ya existía y se trataba nada más y nada menos que de la sologamia. Ella la ayudó a planificar la celebración y otras de sus amigas la ayudaron a hacer el vestido y con el maquillaje.

"Empezó como algo divertido pero tengo que confesar que luego hasta encontré su explicación psicológica y filosófica, con todo lo que significa aceptarse a uno mismo. ¡Es tan importante el amor propio! Decirse 'sí' a uno mismo, quererse, cuidarse", sentenció convencida.

Darse el "sí" a uno mismo

“No me avergoncé, fui a la iglesia con determinación”, había manifestado Galêra, la modelo brasileña, cuando se subió al altar. En ese momento los medios locales e internacionales dijeron que ella revivió la tendencia que hace que las personas solteras se casen con el espíritu de no necesitar a otro para encontrar la felicidad.

Kshama Bindu, la joven influencer de 24 años de Vadodara, en India.

“Nunca quise casarme. Pero sí quería convertirme en novia. Así que decidí casarme conmigo misma”, fueron las palabras de Bindu sobre su decisión. La celebridad india señaló que deseaba romper los estereotipos e inspirar a otros que están “cansados de buscar el amor verdadero”.

Un aspecto importante a tener en cuenta es que la sologamia tiene un vacío legal. Esta figura no es contemplada por las leyes actuales. No obstante, dada su crecimiento en distintos países, es posible que con el tiempo este vacío pueda llegar a llenarse. Por ahora continúa llevándose a cabo con festejos de alto vuelo donde la persona es acompañada por amigos y familiares.

FP cp