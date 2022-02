Este jueves subastarán dos formaciones del subte porteño

Este jueves 3 de febrero, la estatal Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) subastará dos formaciones completas de coches Siemens-Schuckert-O&K.

En este caso se trata de diez vagones que fueron modernizados entre fines de la década de 2000 y principios de la década de 2010 por Emepa y Alstom. Estas unidades reformadas fueron utilizadas como una “flota comodín” a mediados de la década pasada hasta la llegada de formaciones cero kilómetro, circulando primero en la línea A (2013-2015) y luego en la línea H (2015-2016). Si bien estaba prevista su incorporación en la línea E, el proyecto fue luego dejado de lado y desde mediados de 2016 los coches se encuentran apartados de servicio y almacenados en el “Taller Magaldi”, un depósito en Barracas que SBASE le alquila al Grupo Clarín.

Los coches a rematar son los R1, M6, M21, M34, R34, M45, M40, R40, R45 y R54. Cada unidad sale a la venta con un precio base de entre $20.000 y hasta los $ 25. 000 (sin IVA): En algunos casos la puja elevó los precios hasta los $ 90.000 por una unidad. El remate estará a cargo de la firma especializada Narváez Bid, según informó el sitio enelSubte.

El remate del jueves no será la primea vez que SBASE utiliza esta metodología para desprenderse de material ferroviario que ya no utiliza. Entre los coches que algunas vez se remataron figuran dos La Brugeoise (no incluídos en la ley de protección), numerosos Siemens en configuración original, varios CAF-GEE, algunos Mitsubishi Eidan 500 y unos pocos Fiat Materfer.

Cabe señalar que los trenes Siemens-Schuckert-O&K fueron originalmente encargados por la Compañía Hispano Argentina de Obras Públicas y Finanzas (CHADOPyF) en los años 30. La mayoría de las unidades fueron fabricadas en Alemania en las décadas del 30 y el 40, aunque algunas pocas son de industria nacional y datan de los 50 (incluyendo dos -R45 y R54- de las que salen a subasta ahora).

Los Siemens se caracterizaron por ser los únicos trenes de la red que han circulado por todas las líneas de catenaria, 1500 V y gálibo tranviario - salvo en la B-. De todas maneras, desarrollaron la mayor parte de su carrera en las líneas C, D y E del Subte, aunque más tarde también lo hicieron en las líneas A (sólo reformados) y H (tanto en versión original como reformada).

Cabe recordar que el proyecto de reforma de los trenes Siemens data de los tiempos de Ricardo Jaime al frente de la Secretaría de Transporte de la Nación, de la que entonces dependía el Subte. Bajo la gestión nacional el proyecto avanzó a paso lento y sólo llegó a construirse una formación prototipo. Con la transferencia del Subte a la Ciudad, en 2012, el contrato pasó a SBASE, que decidió continuarlo para paliar la falta de material rodante. A la par, la empresa porteña decidió desechar el proyecto de reforma de los CAF-GEE, que presentaba menores niveles de avance: sus prototipos sin terminar fueron rematados en 2017.

Tren de la Costa

En 2019, según publicó ese portal, SBASE y la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse), analizaron la posibilidad de que algunos de estos trenes reformados fueran puestos en marcha en el ramal Maipú – Delta de la línea Mitre (“Tren de la Costa”), pero el proyecto fue luego descartado. Recientemente se anunció que esa línea recibirá nuevo material rodante de fabricación china.

