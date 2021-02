Hay bandas de jóvenes que se trepan a los techos de los trenes y, una vez la formación se encuentra en movimiento, se paran encima, saltan, corren y hasta bailan, poniendo en riesgo su vida. Parte de esta peligrosa y temeraria “diversión” es grabarse y buscar formas de innovar.

Esta práctica se registró en varios países del mundo y también sucede en la Argentina. Telefé Noticias localizó a un grupo de jóvenes que realiza este “surfeo de trenes” en el ramal Tigre de la línea Mitre, que conecta la Capital Federal con la zona norte de la provincia de Buenos Aires.

Uno de los jóvenes, de 20 años, fue entrevistado sin mostrar su rostro. El chico explicó que se inspiraron en lo que hacía el actor Tom Cruise en la película Misión Imposible para recrearlo luego en la vida real.

Para llevar adelante este surfeo de trenes de forma exitosa los jóvenes afirmaron que hay que fijarse en varios elementos: dónde está ubicada la electricidad en las formaciones, conocer el recorrido para saber en qué momento hay más sacudidas, la seguridad en las estaciones y los usuarios, estos dos últimos para no ser detectados ni arrestados.

Para subir encima de los trenes suelen saltar desde puentes o techos de las estaciones cuando las formaciones se detienen. Para bajar, esperan a que se frene el ferrocarril y esté por arrancar (para evitar ser vistos) para bajar de un salto los tres metros y medio hasta el piso. “Siempre te descubren, otra cosa es si te agarran”, comentó el chico quien reconoció que no sienten “absolutamente nada” de culpa por lo que hacen.

"Una vez que estás arriba aprovechás al momento, y querés disfrutar de la mejor manera posible"

“Una vez que estás arriba aprovechás al momento, y querés disfrutar de la mejor manera posible y ¿qué hacés ahí? Empezás a innovar, a saltar de un vagón al otro, a correr todo el tren, buscar la toma para sacar una foto a tu amigo. Ya me pasó dos veces de pegarme con un cable, y uno de ellos me llevó una cámara reflex”, relató el joven no identificado.

Otro riesgo que toman es saltar de un tren al otro cuando las formaciones coinciden en las estaciones. Si bien perdieron cámaras y se lastimaron en varias ocasiones con los cables que hay en el recorrido, los jóvenes no tienen intención de parar, por eso blanquearon con sus padres lo que hacen para que, si les sucede algo, no los tome por sorpresa.

“Produce adrenalina pura, es lo que buscamos de cierta manera, el hecho de arriesgar la vida. Tenés la muerte a un metro de un lado y a un metro del otro. Todo ser vivo le tiene miedo a la muerte, pero se vuelve como un poco adictiva esa sensación”, manifestó.

Los chicos se graban mientras están encima de las formaciones.

B.D.N./FL