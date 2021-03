The Shamrock: por la crisis de la pandemia cerró el bar ícono de los '90

Ícono de los años ’90, el pub de estilo irlandés The Shamrock no pudo afrontar la crisis desatada por la pandemia de Covid-19 en 2020 y también cerró sus puertas definitivamente.

El tradicional bar ubicado en Rodríguez Peña al 1200, emblema de los tradicionales after office de aquella década, se sumó así a la larga lista de establecimientos gastronómicos, y bares, notables o no, que bajaron definitivamente sus persianas a partir de 2020. Entre ellos aparecen The Kilkenny; las heladería Monte Olivia y el Vesuvio, y la pizzería La Continental, de Avenida de Mayo y San José, por citar solo algunos de los establecimientos que sucumbieron por la pandemia.

Si bien varios de ellos trataron de adaptarse a la modalidad take- away, o de estirar su permanencia en el rubro a través de diferentes subsidios estatales como los ATP, Repro, o exenciones impositivas como los dos meses de ABL y algunos meses de Ingresos Brutos, la cuarentena terminó de darles el tiro del final y no reabrieron más sus puertas desde 2020. Tal como ocurrió en el caso del pub Shamrock.

'Take-away' y subsidios, las estrategias de los bares notables porteños para sobrevivir

La historia del emblemático pub irlandés se remonta a 1989 cuando su fundador, Jack Murphy, realizaba viajes por negocios inmobiliarios entre su país natal y la Argentina, según explicaron en una nota del portal Bae Negocios. A partir de 1991, Murphy decidió quedarse en el país definitivamente y en esos años piensa en la creación del bar. “En la década del '90 llegaron muchos gringos, había muchísimos extranjeros en su mayoría jóvenes y con plata que no tenían un lugar a dónde ir. Decidimos abrir el primer pub en la Argentina, tres años después abrió The Kilkenny, estaba Downtown Matías, pero era otro concepto. Sólo había confiterías, café y parrillas”, contó Murphy, al portal especializado en noticias de Economía y Negocios.

Luego de consolidarse como un pub de referencia entre los oficinistas de aquella década, años más tarde abrió una disco en el subsuelo del local.

