Tom Harper: “Cuando dirigí Peaky Blinders por primera vez hace más de 10 años, había algo en el guión que parecía explosivo”

El director de cine oriundo de Londres, Tom Harper, reveló: “Cuando dirigí Peaky Blinders por primera vez hace más de 10 años, había algo en el guión que parecía explosivo” y significó que “es increíblemente emocionante reunirme con Steve y Cillian para llevar la película a audiencias de todo el mundo en Netflix”.

El cineasta británico participó en la producción de varios capítulos de la primera temporada en 2013 y, será parte del equipo del filme que está siendo escrito por el guionista Steven Knight.

Cuándo se estrenará la película de los Peaky Blinders en Netflix: el capítulo final de Thomas Shelby

La plataforma de streaming ha anunciado que el rodaje de la película realizada en en colaboración con la British Broadcasting Corporation (BBC), que comenzará en septiembre del 2024 con tres historias verídicas vinculadas a la Segunda Guerra Mundial.

El creador de la aclamada serie de gangsters, Steven Knight no pudo contener su ansiedad por el regreso del grupo más famoso de las calles de Birmingham y enfatizó que “estoy verdaderamente emocionado de que esta película esté a punto de realizarse” y aseguró que “será un capítulo explosivo en la historia de los Peaky Blinders”.

En el marco de una entrevista con la revista semanal de radio y televisión de la BBC, Radio Times, Steven Knight contó que “siempre me ha interesado porque en la Segunda Guerra Mundial ocurrieron muchas cosas, hubo mucha muerte y destrucción, ocurrieron muchas cosas que realmente no llegaron a los libros de historia” y es por ello que “son esas cosas en las que me estoy centrando”.

Regresan los “Peaky Blinders” y Cillian Murphy prepara la vuelta de Thomas Shelby

¿Quién es el cineasta Tom Harper, que dirigió la serie de los Peaky Blinders?

El productor y editor de cine, Tom Harper comenzó a trabajar en distintas producciones de la pantalla grande desde 1998 y, entre sus distinciones más destacadas, se encuentra su nominación al premio BAFTA otorgada por la Academia Británica de Artes Cinematográficas y Televisivas, debido a su labor en el film “Cubs” por mejor largometraje en 2006.

Los verdaderos “Peaky Blinders”: la mafia que inspiró a Steven Knight

Como así también, tuvo un tarea preponderante en The Woman In Black: Angel of Death en 2015, como director y por último, se distinguió por The Scouting Book for Boys en el 2008.

