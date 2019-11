Tragedia en la Ruta 2: el chofer del micro declaró y seguirá detenido

por Santiago Carrillo

“No habíamos tomado mate ni escuchado música. No venía usando el celular; si lo peritan, se van a dar cuenta. No soy de usarlo mientras manejo. No venía a más –velocidad– de lo permitido de la ruta que es 90 km/h. No me venía durmiendo, porque si uno duerme los altibajos son de 90 km/h a los 65/70 km/h. y esto nunca sucedió”.

Las palabras son de Alberto Maldonado, el chofer de la empresa Silvicar SRL que trasladaba a dos cursos de la escuela primaria Nº 41 de Benavídez y que durante la madrugada del jueves volcó sobre la Autovía 2, a la altura de la localidad de Lezama, cuando iban hacia Mundo Marino para celebrar su viaje de egresados. En la tragedia, murieron dos niñas y resultaron heridas otras 49 personas. Al cierre de esta edición, once continuaban internadas, dos de ellas en grave estado (ver aparte).

Su testimonio forma parte de la declaración que hizo ayer a la mañana ante el fiscal de Dolores a cargo de la investigación, Jonatan Robert, a la que tuvo acceso PERFIL y en la cual negó su responsabilidad de los hechos porque lo atribuyó a una falta técnica del vehículo.

A última hora de ayer, el juez hizo lugar al pedido del fiscal y el chofer quedó detenido por el delito de homicidio culposo agravado, y por el que se contemplan penas de entre tres y seis años de cárcel. La prisión preventiva de Maldonado podría extenderse hasta 30 días.

Sin embargo, “el acompañante del chofer no relata lo mismo, no mencionó la falla técnica”, aseguró Robert. El fiscal también dijo que “no significa que se contradigan” y que se debe determinar si alguno de los dos mintió. “Venía manejando, lo voy a poner (al micro) del lado de la derecha, y siento que me lo saca al coche un viento que lo quiero corregir, pero se va de costado. Lo trato de enderezar hacia el lado izquierdo donde está la alcantarilla, trato de corregirlo de vuelta hacia el lado derecho y hace como una explosión el micro y el volante queda loco, como que no puedo corregirlo. El micro empieza a perder estabilidad hacia el lado izquierdo y, al no tener forma de tener el volante, se empezó a volcar”, aseguró Maldonado en la declaración ante el fiscal Robert.

Peritajes. El fiscal pidió más trabajos técnicos sobre el micro para la semana próxima. Según un comunicado que emitió la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), la empresa Silvicar tenía vigente el seguro (Protección Mutual del Transporte Público de Pasajeros) y la Revisión Técnica Obligatoria hasta el 27 de enero próximo. Además, el organismo también informó que los conductores cuentan con la licencia correspondiente y que el último control al micro se había hecho el 22 de octubre, el cual había sido aprobado. Por su parte, el fiscal Robert le adelantó a PERFIL que “la próxima semana se van a disponer nuevas pericias para comprobar o no las fallas en el micro que hace mención Maldonado”. Además, Robert detalló que el delito por el cual está imputado el chofer es homicidio culposo y que “está agravado por la pluralidad de las víctimas”, aclaró el encargado de la investigación.

Recuperación. Por su parte, la mayoría de los heridos, entre niños y adultos –docentes y padres acompañantes–, ya fueron dados de alta. Sin embargo, para la comunidad educativa de Benavídez ahora comienza el proceso de superar la trágica jornada, en la que hace unos días atrás se imaginaban que sería el cierre de su infancia.

Mientras que durante la tarde de ayer una de las niñas era enterrada y la otra era velada junto a sus familiares y amigos, más de cien personas se reunieron en la Escuela Nº 41 de Benavídez Rosario Vera Peñaloza para recordar y honrar a las víctimas. “Mi hijo sigue sobresaltado. Hoy a la mañana (por ayer) se levantó a la mañana y me dijo que se iba al quiosco. Al rato, me llamó una de las maestras de la escuela para decirme que mi hijo estaba allí, dando vueltas por el colegio. El vio todo lo que pasó en el accidente”, contó Mercedes Palavera, madre de un niño que sobrevivió. “Voy a tener que acompañarlo psicológicamente. Es inexplicable lo que se siente, hay una amargura que no se pasa. Todos nos enteramos por las noticias que nuestros hijos podrían haber muerto”, agregó la mujer que forma parte de un grupo de Whatsapp de madres donde constantemente se envían mensajes de aliento.

Matías Olivera fue una de las primeras personas que llegó al lugar de la tragedia porque utiliza la Autovía 2 cada madrugada para ir a trabajar. “Ayudé a sacar a los niños del micro. Es una imagen que me va a quedar por un tiempo”, dijo Olivera y agregó que durante el jueves lloró toda la tarde. “Fui al hospital de Chascomús a ver cómo estaban las víctimas. Allí hablé con un psicólogo que me contuvo”, detalló Olivera.

Aún quedan once internados

Según fuentes de la Provincia de Buenos Aires, al cierre de esta edición continuaban internadas unas once personas, incluida una maestra. Además, hay dos niños que continúan en terapia intensiva y con pronóstico reservado.

Mientras que los internados en el Hospital de Chascomús fueron dados de alta en el transcurso de ayer, en otras dependencias sanitarias continúa la preocupación. En el Hospital Eva Perón de San Martín, aún sigue internada una niña en terapia intensiva a la que le tuvieron que amputar una pierna y requiere transfusión sanguínea. Los otros tres niños que permanecen allí evolucionan positivamente.

En el Hospital Ludovica de La Plata hay tres niños internados. Uno de ellos ingresó con traumatismos graves en ambos brazos y continúa en terapia intensiva. El resto, fue trasladado a terapia intermedia. En el Hospital El Cruce de Florencio Varela hay internadas dos personas, una de ellas una maestra, y están fuera de peligro. Mientras que en el Hospital Materno Infantil de Tigre solo hay un internado que ayer fue intervenido quirúrgicamente, pero se encuentra en buen estado. Por último, hay un menor en el Ricardo Gutiérrez de la Ciudad.

Otro accidente con cuatro muertos en Corrientes

Un matrimonio y sus dos hijos murieron ayer a la mañana cuando su vehículo impactó de frente contra un camión, en la Ruta Nacional 14, en la localidad correntina de Paso de los Libres.

Según las fuentes vinculadas a la investigación, las víctimas fatales del hecho serían todas de origen paraguayo aunque al cierre de esta edición no se había logrado identificar sus nombres.

Como consta en el parte oficial de la provincia de Corrientes, el accidente se produjo pasadas las 10.30 de la mañana del viernes, cuando el camión Volvo colisionó frontalmente con el vehículo Kia, modelo Sorrento, en el que viajaba el matrimonio con dos menores. Según la agencia Télam, al momento del siniestro las condiciones climáticas eran “óptimas”.

Por su parte, la Policía de la provincia de Corrientes no había hecho las pericias correspondientes al cierre de esta edición y es por eso que aún no pudo determinarse cuál fue el motivo que desencadenó esta nueva tragedia en una ruta.