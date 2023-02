El pasado 4 de enero, Nicolás Rocca de 33 años conducía su auto en Punta del Este en el que viajaba con cuatro personas más cuando impactó contra un Ford K en el que iban cuatro chicas, dos de ellas fallecieron en el acto. Quienes iban con Rocca sobrevivieron. El jueves 16 de febrero Rocca quedó imputado y detenido, ya que le dictaron prisión preventiva.

Desde esa resolución hacia atrás hay muchas irregularidades, según explicó a PERFIL Miguel Ángel Rocca, padre de Nicolás. La imputación es el primer paso para dar lugar al juicio, pero no significa que el imputado sea culpable, sin embargo, se puede aplicar la prisión preventiva cuando hay peligro de fuga o cuando la persona puede afectar el proceso judicial.

Miguel Ángel Rocca, es productor de cine y desde hace 25 años se desempeña como docente de Guion en la Universidad de Buenos Aires y como director de la Escuela profesional de Cine y Artes Audiovisuales de “Eliseo Subiela”. Había permanecido en silencio a pedido de su hijo, pero ahora sintió la necesidad de hablar por la serie de injusticias que percibe en el tratamiento de la causa.

Nicolás Rocca

“A Nicolás lo detuvieron de una manera totalmente irregular, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un delito tipificado como culposo, que significa que no hay intencionalidad”, aclaró. “El fiscal ve la posibilidad de profugarse basándose en que Nicolás es extranjero, eso es discriminatorio, pero en este caso los abogados de Nicolás demostraron el arraigo, porque Nicolás hace 45 días que está acá en Uruguay, tuvimos que alquilar una vivienda por un año para acompañarlo en el proceso y, además, Nicolás puede seguir trabajando a distancia y yo que soy el padre hace 10 años trabajo en Uruguay o sea, que el desarraigo no tiene ningún tipo de justificación”, explicó Ángel Rocca. Por otro lado, tampoco se aplica la posibilidad de interferir en el proceso judicial, porque Nicolás se encontraba libre hasta el jueves pasado, por lo que si hubiera querido hacer algo lo hubiera podido hacer.

“Los abogados no encontraron absolutamente ninguna respuesta, pero la jueza dio lugar y se lo llevaron preso a Nicolás”, dijo su padre muy preocupado.

Ángel Rocca contó también que su hijo sufrió la destrucción total de su vejiga y que está bajo tratamiento médico y psiquiátrico. “Se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico postraumático, porque realmente después del accidente él tuvo una depresión aguda muy profunda, normal para estos casos”, especificó.

El accidente fatal del 4 de enero

Nicolás Rocca conducía el auto en el que viajaba junto a Josefina Elissondo, Nazarena Sierra, Milena Antún y Juan Centero y chocó contra el vehículo conducido por Josefina Ferrero, que falleció. En ese auto viajaba también Micaela Trinidad, que también perdió la vida y Camila Palacio y Melanie Larraburu que resultaron gravemente heridas.

Micaela Trinidad y Josefina Ferrero

El análisis toxicológico de Ferrero reveló que ella había consumido cocaína, metanfetamina, ketamina, éxtasis y cannabis, antes de protagonizar la violenta colisión que le quitó la vida. En el examen de sangre de Nicolás Rocca se detectó la presencia de morfina que fue la administrada en el Sanatorio Cantegrill tras el accidente. En cuanto a la cantidad de alcohol Rocca tuvo un resultado por debajo a los 0,10 gramos en el espirómetro y en Ferrero se detectaron 0,39 gramos. "Nicolás había consumido solo una copa de champagne nueve horas antes del accidente", aclaró su padre.

El pasado jueves la jueza Ana María Guzmán formalizó el pedido de imputación contra Nicolás Rocca y se basó en la pericia técnica oficial de accidentología vial que sostiene que el auto conducido por el joven fue el que invadió el carril del Ford Ka conducido por Josefina Ferrero.

“Nosotros tenemos una pericia de parte que dice lo contrario, tenemos un informe accidentadológico que dice lo contrario, tenemos un informe técnico de los vehículos que dice lo contrario”, subrayó Rocca. “Estamos convencidos de que Nicolás no se cruzó de carril”, sostuvo.

Por otro lado, hay una circunstancia peculiar sobre la que pone el foco la familia de Rocca y es que Nicolás recuerda todo lo que ocurrió en el accidente y no le permitieron dar su declaración. “Imagínense lo vive en su cabeza, que no lo dejaban hablar nunca, no lo dejaron expresar lo que él vivió nunca y hoy está preso, es absolutamente demencial y jurídicamente no tiene que estar preso, tiene que estar en su casa esperando la evolución del proceso”.

El padre del imputado contó que el lugar donde ocurrió el accidente es una zona que tiene un punto ciego, muy peligrosa, que no tiene la señalización correspondiente y que, para colmo, ninguna de las cuatro cámaras de la zona funcionaba.

Nicolás Rocca y las chicas que fallecieron se conocían entre sí

Ángel Rocca recordó un momento muy doloroso que fue contarle a su hijo que las chicas habían fallecido. Nicolás y las chicas habían estado juntos en una fiesta y la tarde anterior habían estado todo en la misma casa y en la playa. “Es un accidente de personas que se conocían mucho, cuando le contamos le causó una depresión y una angustia profunda, lo recuerdo y me pongo a llorar porque fue una cosa tremenda”, recordó.

La cocaína rosa y un testigo falso

“El acta de la de la incautación de la cocaína rosa, que se mencionó en todos lados, no especifica a quién pertenecía ¿y qué hace el abogado defensor de las chicas fallecidas? Va a los canales de televisión y dice que esa bolsita fue encontrada en el auto de mi hijo”, lamentó.

Por último, Ángel Rocca contó que hubo un testigo falso. “Hay un testigo que lo hemos desestimado porque se comprueba que mintió por qué apareció ese testigo y mintió, yo me preocuparía, pero la Fiscalía se tendría que preocupar mucho más que yo, porque hay una persona que fue declaró y mintió y después se descubrió que mintió por suerte”.

“Yo soy un privilegiado porque mi hijo está vivo, desde el primer segundo cuando vi la magnitud de lo que había ocurrido ya a mí me alcanzaba con pensar que mi hijo estaba vivo y yo lo tengo en cuenta, eso lo tengo que contar, pero después uno tiene que pensar en que esto tiene que avanzar con honestidad, transparencia y Nicolás nos pidió que no, que no contestemos que no digamos nada que las cosas iban a aclarar solas y yo creo que eso jugó en contra”, concluyó.

