La fiscal de San Vicente Silvia Bussano pidió este martes 23 de noviembre la prisión preventiva del boxeador Braian Norberto Calla, por homicidio culposo y lesiones culposas por provocar el choque fatal que generó un muerto y varios heridos en Alejandro Korn.

El pedido fue hecho ante el juez de garantías y para la fiscalía el boxeador sólo es responsable por el accidente y la imprudencia en la conducción.

El triple choque ocurrido el pasado lunes por la madrugada comenzó con el impacto entre dos vehículos, tras lo cual hubo uno segundo provocado por Calla, por conducir a altísima velocidad y bajo estado de ebriedad en el kilómetro 49 de la ruta 210, a la altura de Alejandro Korn, partido bonaerense de San Vicente.

Según fuentes judiciales, Calla salió de una fiesta en la madrugada tras haber consumido grandes cantidades de alcohol a tal punto que ninguno de los participantes de ese evento quiso subirse a su vehículo por estar borracho.

El primer choque se dio entre el Chevrolet Corsa de color violeta y Chevrolet Onix gris, pero luego el vehículo Citroen C4 negro que conducía Calla terminó impactando a ambos desde atrás generando una segunda colisión. En consecuencia, su vehículo terminó impactando sobre el grupo de personas que estaban hablando sobre la calle producto del primer evento.

La víctima fatal fue identificada como Cristian Marcelo Fredes, de 23 años, quien viajaba en el Corsa acompañado por su pareja, Karen Millán, y su bebé de siete meses.

La policía informó que el Chevrolet Onix era conducido por Gustavo Andrés Montegazza, hijo del intendente de San Vicente, quien estaba acompañado por Sebastián Maya.

El reclamo de la familia de Fredes

Las pericias del médico forense indican que Fredes murió como consecuencia de un impacto y no como se sospechaba producto de una pelea posterior al choque ya que no tenía signos de golpes en su cuerpo.

Sin embargo, la familia de la víctima mortal asegura que el choque derivó en una pelea y pidieron la colaboración de los testigos para prestar declaración.

Débora Fredes, hermana Cristian, el joven de 23 años que murió tras un choque en la ruta provincial 210 en San Vicente, indicó en declaraciones a TN que el hombre había ido a pasar un día a una quinta con su pareja y su hijo de siete meses, y con otras de sus hermanas y sus cuñados. Decidió volver para acompañar a uno de ellos que tenía que trabajar este lunes. En el trayecto, se produjo el choque.

Mas temprano/ Terrible Choque, discusión y muerte en San Vicente. El hermano del intendente de esa localidad se encuentra muy grave tras quedar involucrado en un hecho que terminó a los golpes. Se sospecha que la víctima fatal murió tras una golpiza.. Via @PazMorelQuirno https://t.co/MDwm5TmVIB pic.twitter.com/J1BBt87WN9 — Solo Tránsito↗ (@solotransito) November 23, 2020

“Mi hermano llamó a mi papá para decirle que tuvo un accidente pero que estaban todos bien y que si podía ir, más que nada porque estaba con mi sobrino que tiene meses. Después lo volvió a llamar y le pidió que se apure. Cuando llegó, mi hermano estaba muerto, tirado en el piso”, relató Débora.

“Mi cuñado, que llegó después del choque, apareció todo golpeado, tiene múltiples fracturas y está en coma. A él lo golpearon y a mi hermano lo mataron”, agregó la mujer.

Por su parte, Karen Villán, pareja de Fredes, estuvo presente en el choque y fue hospitalizada. Este lunes recibió el alta y ante el mismo medio contó que hay cosas que no recuerda del episodio: “Ni él, ni el bebé ni yo teníamos golpes, entonces como estábamos bien se bajó a pedir los papeles del seguro. Yo lo conozco, sé que no iba a ir a pelear. Después no recuerdo nada, solo que me desperté acá en la clínica y el médico que me atendió me dijo que tengo un golpe en el brazo no provocado en el choque es decir, que alguien me golpeó”, describió.

Agregó que tras el choque apareció otro auto: “Se bajo gente y se pusieron a charlar y ya no me acuerdo más nada. No tengo idea cómo murió mi marido”, concluyó.

CI/FeL