Quién es Braian Calla, el boxeador y expresidiario arrestado por el triple choque

Braian Norberto Calla González, de 33 años, salió de la cárcel en abril de 2016, beneficiado con una libertad condicional. Periódicamente volvía al Pabellón 4 de la Unidad 23 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), ubicada en Florencio Varela, como profesor de boxeo de sus excompañeros.

Calla González fue aprehendido e imputado de homicidio culposo, por ser uno de los protagonistas del triple choque en San Vicente, en el que murió un joven, padre de un bebe de siete meses, mientras que su cuñado sufrió una fractura de cráneo y se encuentra en grave estado.

Aunque por ahora es señalado por su eventual responsabilidad en el incidente vial, ya que el boxeador manejaba el vehículo que impactó contra los de las víctimas, la familia del fallecido acusa a Calla González de haberlo asesinado a golpes en una pelea y de haber dejado en coma al cuñado.

El choque ocurrió en el kilómetro 49 de la ruta 210, a la altura de Alejandro Korn, en el partido de San Vicente. La víctima fatal fue identificada como Cristian Fredes, de 23 años.

La causa está a cargo de la fiscal de San Vicente Silvia Bussano y en las próximas horas definirá si le pide al juez de Garantías de Cañuelas Martín Rizzo que el arresto de Calla se convierta en detención.

"Estamos analizando los hechos para determinar las responsabilidades por el delito de homicidio culposo y lesiones culposas, es decir, por el accidente de tránsito. Hasta el momento no hay otro hecho acreditado", le explicaron a La Nación los voceros.

Sin embargo, la familia de Fredes insiste en que fue un asesinato: "A mi hermano lo mataron. Voy a buscar justicia", dijo Débora, la hermana de la víctima mortal, en diálogo con TN. El joven viajaba en su Chevrolet Corsa con su pareja, Karen Villán, y su bebé León, de siete meses.

De acuerdo con la investigación, Fredes fue embestido desde atrás por un Chevrolet Onix conducido por Gustavo Mantegazza, hermano del intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza. A Mantegazza lo acompañaba Sebastián Maya, de 32 años. Ambos fueron trasladados a un hospital de Cañuelas. En el tercer vehículo, un Citröen C4, viajaba Braian Norberto Calla, quien con su auto embistió de atrás al Onix.

​"Sobre la banquina, a un costado de los vehículos que participaron del choque múltiple, fue hallado un Renault Sandero que no habría participado del accidente y que era conducido por Lucas Altenofer, que debió ser trasladado grave estado, con un fractura de cráneo, al Hospital Cuenca Alta, de Cañuelas", sostuvieron fuentes policiales. Altenofer, de 29 años, y cuñado de Fredes, se habría detenido para auxiliar a su familiar y entonces habría recibido el golpe que le causó una herida gravísima que derivó su internación.

Segunda oportunidad

"El boxeo me dio otra alternativa para la vida, porque lo primero que logró en mí fue disciplinarme, y me brindó un plus para decirme a mí mismo que hay algo mejor", le había dicho Calla a Diario Popular en junio de 2018, dos años después de salir de la cárcel.

El boxeador, que inició su camino como púgil en el Unidad 9 de La Plata, brindaba clases en Lomas de Zamora y Marcos Paz en búsqueda de una segunda oportunidad: "La idea es que los jóvenes no pasen lo que pasó uno para meterse en temas complicados", se había redimido.

