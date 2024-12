Un dirigente de la UOCRA denunció un robo a su hijo y envió una advertencia a los ladrones por redes sociales

Iván Tobar, referente de la UOCRA en La Plata, denunció que su hijo de 14 años fue víctima de un violento asalto a mano armada, episodio que lo llevó a difundir un video en redes sociales con una advertencia categórica: “Espero mañana el llamado con un pedido de disculpas, si no cacería de brujas”.

Según relató Tobar, su hijo Kevin fue abordado por dos hombres en la zona de 98 entre 1 y 2. Los delincuentes le colocaron una pistola en la cabeza y lo despojaron de sus pertenencias. “No es lo que le robaron, doy todo lo que tengo para saber quiénes fueron... Una Tornado línea nueva, negro con rojo, un gordito y uno pelado”, detalló Tobar. Agregó con vehemencia: “Le robaron a un nene de catorce años. Doy todo lo que no tengo. A la familia se la respeta”.

En la grabación realizada dentro de un automóvil, Kevin también manifestó su indignación: “Me tocó un día. Le pudo haber tocado a cualquiera, vamos a dar todo para que podamos encontrar a esos ratas, que parece que no tienen hermanitos, hijos. La verdad que gente así no vale la pena”.

Posteriormente, Tobar, “ya un poco más tranquilo”, compartió un nuevo video dirigido a los autores del hecho. “Le robaste a un nene de 14 años, le pusiste un fierro en la cabeza. Se la montaste. Hay cosas que no van. Vale todo, pero hay cosas que no valen”, afirmó.

En ese momento es cuando el dirigente gremial enfatizó su pedido y deslizó una advertencia a los ladrones: “Seguramente estarás de joda todavía. Mañana espero tu llamada o un mensaje pidiendo disculpas y listo. Si tenés el bolsito y todo lo demás que le robaste con la máquina de cortar el pelo, ahí está el documento donde dice Kevin Tobar. Te espero el llamado mañana con un pedido de disculpas y la mejor. Si no, cacería de brujas. A no quejarse, a no mariconear después”.

