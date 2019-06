Una abuela con Alzheimer se perdió 15 horas con su nieto

por Redacción Perfil

Una familia vivió una noche de angustia, cuando una abuela con Alzheimer y su nieto de 6 años estuvieron perdidos durante toda la noche del jueves. Aparecieron ayer a la mañana, gracias a que una vecina reconoció el auto en el que estaban y llamó a la policía. “Están bien”, dijo con alivio el papá de Santiago (6) y el hijo de Claudia (74); desde la comisaría donde los fueron a buscar.

Se perdieron en Martínez y aparecieron en Munro, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Todo comenzó el jueves por la tarde, cuando Claudia, que padece Alzheimer, fue junto a su esposo y sus dos nietos hasta un consultorio odontológico en Martínez. El abuelo y la nieta mayor se bajaron, mientras que Claudia y Santiago quedaron en el auto, una camioneta Eco Sport, estacionada a metros del lugar, pero que para cuando volvieron ya no estaba. En medio de la desesperación, radicaron la denuncia y empezaron a buscarlos.

Según pudieron reconstruir de lo que pasó, Claudia manejó la camioneta toda la noche. La camioneta, de hecho, fue captado por las cámaras de seguridad el jueves a la noche, a unos 15 kilómetros de donde estaba estacionada.

Hasta que ayer a la mañana, una mujer que resultó ser una mamá del mismo colegio que el chico, reconoció la camioneta gracias a que se habían difundido los datos de la patente y las fotos de la abuela y si nieto, los identificó y se puso adelante para obligar a la conductora a frenar, le sacó las llaves a la mujer, y llamó a la Policía. Ambos ocupantes estaban sanos y salvos dentro del vehículo, a unas treinta cuadras del lugar donde se habían perdido.

“Mi hijo va al mismo colegio que el nene, por eso sabía del caso. Estuve toda la noche preocupada. Salí de casa y a dos cuadras vi la camioneta. Reconocí los dos últimos números de la patente. La señora no entendía, me preguntaba qué pasaba”, contó la mujer a los medios. “Le cerré el paso, y la señora no entendía nada cuando me acerqué. Bajó la ventanilla de la camioneta y estaba como si no hubiera pasado nada. Le pedí las llaves y les dije que esperaran en el vehículo. Llamé a los padres del nene llorando”, agregó.