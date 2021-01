Una ambulancia chocó mientras llevaba a una persona mordida por un pitbull

Una ambulancia del SAME, que se dirigía hacia el Hospital Argerich transportando a una persona que había sido mordida por un pitbull, golpeó y chocó contra un semáforo y un poste de señalización, tras realizar una mala maniobra para evitar una colisión contra otro vehículo particular.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada, en el cruce de Paseo Colón y Moreno, cuando la ambulancia que circulaba por el Metrobus del Bajo, tuvo que realizar una mala para no embestir un auto que se cruzó en su camino, pese a que el vehículo de emergencia hacía sonar su sirena. Ante el cruce intempestivo del auto particular, el chofer de la ambulancia dio un volantazo para evitar el impacto y terminó incrustado contra un semáforo y un poste de señalización vial, que se encuentran en ese cruce. A raíz del impacto, la columna cayó sobre la avenida Paseo Colón, por lo que el tránsito estuvo interrumpido hasta las primeras horas de la mañana de este miércoles.

La ambulancia trasladaba hacia el hospital del barrio de La Boca a una persona que fue mordida por un perro raza pitbull, pocos minutos antes en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Tanto el paciente como el doctor que viajaban en la unidad resultaron con politraumatismos y fueron trasladados en otra ambulancia hacia ese mismo nosocomio.

“Fue a las 2,30 de esta madrugada. El equipo se había acercado a Esmeralda y Viamonte porque una persona había sido mordida por un pitbull. Al llegar a Paseo Colón y Moreno se cruzaron con un auto y el conductor pegó un volantazo. Por suerte no se produjeron heridos lesiones ninguno de los que iba en la ambulancia”, señaló el titular del SAME, Alberto Crescenti, en declaraciones a TN. “Pudo haber sido peor. A veces pasa que no nos ven, no tienen la precaución, aunque tenemos la sirena”, agregó.