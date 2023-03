Telenovela tucumana: un hijo extramatrimonial, una diputada que cuestiona el ADN y millones en juego

Ángel Eduardo Páez tiene 57 años, y desde hace décadas reclama ser reconocido como hijo de Elías Chahla, un empresario de Tucumán que falleció en 2010. Si bien el análisis de ADN le dio un 99,8 por ciento de compatibilidad, sus hermanas –una de ellas diputada nacional por Tucumán– rechazaron el estudio porque no fue del 99,9 por ciento.

El hombre es comerciante y busca ser reconocido como hijo legítimo de Chahla, uno de los más destacados inversores inmobiliarios de la provincia.

Como publicó PERFIL meses atrás, en el conflicto se estima que hay en disputa millones de pesos en decenas de propiedades adquiridas por Elías: desde grandes casas hasta tres edificios (uno de ellos de siete pisos, que está en construcción).

Según el detalle, figuran dos propiedades ubicadas en la calle Laprida, frente a la plaza Independencia. Además, sobresalen dos salones de la calle Córdoba al 600, dos edificios (uno de cuatro pisos y otro de siete y un campo de treinta hectáreas, entre otros bienes)

Rossana Chahla, diputada por Tucumán y ex ministra de Salud de la provincia.

Más de 23 años de reclamos por su identidad: el caso de Angel Páez, hermano no reconocido de Rossana y María Emilia Chahla

Páez inició una demanda para conocer su identidad en el año 1999, pero recién en septiembre de 2022 le tomaron por primera vez una muestra de ADN en el laboratorio de Genética del Cuerpo Médico Forense de Tucumán, por orden del Juzgado en lo Civil en Familia y Sucesiones III.

Ángel supo que era hijo extramatrimonial de Chahla, padre también de Rossana y María Emilia, cuando su mamá le contó sobre su origen. El creció en el pueblo tucumano de Leales y usó su apellido materno, hecho que a ambos –según contó– les valió críticas y el rechazo de los habitantes del lugar.

Su madre tenía 18 años cuando quedó embarazada, contó, “en un pueblo en el que todos se conocen". "Mi madre nunca habló mal de él (por Elías Chahla). Guardó el silencio del mismo modo que soportó la condena social de la época por el hecho de ser madre soltera. Y yo no estoy en pie de guerra. Pero tengo tres hijos y quiero que se haga justicia, que ellos sepan de dónde vienen. Espero que mis hermanas hagan lo correcto”, dijo Páez tiempo atrás.

El hombre definió la situación como “una lucha” que tiene “marchas y contramarchas".

Una increíble trama para resolver una herencia que lleva más de veinte años

"Tengo familia, hijos, nietos y acá hay una identidad que no está puesta de manifiesto. Esta gente trata de negar y no decir la verdad. Lo sabe todo el pueblo de Leales pero esta gente no quiere decirlo", dijo.

El fallo de la Sala 1 de la Cámara Civil en Familia y Sucesiones determinó que con este resultado de 99,88 por ciento de exactitud, Páez es hijo del empresario fallecido.

De acuerdo al informe del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales del Ministerio Público Fiscal de Tucumán, "el análisis estadístico efectuado utilizando los 23 marcadores de ADN autosómicos analizados permite calcular una probabilidad de relación biológica de 99,88 por ciento".

Un hermano no reconocido de una ministra reclama una herencia de 40 millones de dólares

"El valor del Índice de Relación Biológica obtenido implica que es ochocientas sesenta y siete veces más probable el hallazgo de los perfiles genéticos obtenidos, si el padre biológico, de María Emilia y Rossana Elena Chahla es también el padre biológico de Ángel Eduardo Páez", agregó el escrito.

Las hijas del empresario Chahla rechazaron el resultado de ADN y habrá una audiencia el 6 de marzo.

El abogado de Ángel Eduardo Páez explicó en declaraciones a la agencia NA que Rossana y María Emilia Chahla, la primera de ellas ex ministra de Salud de Tucumán, diputada y precandidata a intendenta de la capital provincial, "impugnaron el examen de ADN y el lunes 6 de marzo se llevará a cabo una audiencia" para definir el conflicto.

Por su parte, las hermanas Chahla sostienen la posición del bioquímico Gustavo Penasino, su perito de parte, quien argumentó que ese porcentaje no es concluyente, ya que debería ser del 99.99 por ciento.

Qué dijo la diputada Rossana Chahla sobre el caso

Tiempo atrás, la legisladora del Frente de Todos explicó cómo fue el proceso y su posición frente al reclamo: “En enero del año 2016, fui informada de una demanda por filiación iniciada por Ángel Eduardo Páez, aduciendo que mi padre, Elías Chahla, era también su padre, solicitando así el reconocimiento de una relación filial con él. A partir de ser informada, puse todo lo necesario a disposición de la Justicia de Tucumán para llegar a la verdad del asunto".

Y continuó: "Me hice presente en el Juzgado Civil en Familia y Sucesiones de la III Nominación, a cargo de Torino, asistiendo a todas las audiencias en las cuales se requirió mi presencia, dejando plena constancia de que me encontraba y me encuentro a plena disposición de la Justicia las veces que sean necesarias y se arbitren todas las medidas judiciales que el magistrado considere”.

