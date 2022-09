Una increíble trama para resolver una herencia que lleva más de veinte años

Un reclamo de filiación que lleva más de veinte años y tiene en disputa una herencia millonaria estimada en 40 millones de dólares podría resolverse en las próximas semanas. Es que la Justicia finalmente autorizó la exhumación del cuerpo de Elías Chahla, uno de los hombres más ricos de Tucumán y padre de Rossana, actual diputada nacional y exministra de salud.

La demanda de Ángel Eduardo Páez fue iniciada en 1999, pero recién el 23 de agosto de 2022 le tomaron por primera vez una muestra de ADN en el laboratorio de Genética del Cuerpo Médico Forense de Tucumán, por orden del Juzgado en lo Civil en Familia y Sucesiones III.

La exhumación del cuerpo de Chahla estaba prevista para el jueves 8 de septiembre, pero un día antes reprogramaron el turno para el 13 de septiembre a las 8 de la mañana. Desde el Laboratorio de Genética Forense explicaron que se trató de “una cuestión estrictamente operativa y de carácter imprevisible”.

Mariano Peralta, abogado del supuesto medio hermano de la exministra de salud tucumana, aseguró a PERFIL que todavía no tienen “una fecha estimada” de cuándo podrían estar los resultados comparativos de ADN.

Rossana Chahla fue ministra de salud y durante ocho años estuvo a cargo del Complejo de Maternidad y Ginecología, uno de los centros médicos estatales más importantes de la provincia.

Páez es comerciante y busca ser reconocido como hijo legítimo de Elías Chahla, uno de los más destacados inversores inmobiliarios de la provincia.

Según cuentan, el demandante atesoraba la confesión de su madre de que su verdadero padre era el padre de la legisladora, con quien supuestamente mantuvo un romance cuando tenía apenas 18 años.

En el año 2014, dos primos de Páez, Fernando y Roberto Chahla, aceptaron realizarse un examen comparativo de ADN en el Instituto Manlab de Buenos Aires. El resultado fue determinante: los tres comparten la misma línea paterna en un 98%. Sin embargo, el estudio no tuvo validez legal porque fue realizado de manera extrajudicial.

De acuerdo a las fuentes, en la disputa se contabilizan decenas de propiedades adquiridas por Elías: desde casas faraónicas hasta tres edificios (uno de ellos de siete pisos, que está en construcción).

Según el detalle, figuran dos propiedades ubicadas en la calle Laprida, frente a la plaza Independencia. Además, sobresalen dos salones de la calle Córdoba al 600, dos edificios (uno de cuatro pisos y otro de siete y un campo de treinta hectáreas, entre otros bienes).

“Acá hay una identidad que no está puesta de manifiesto y esta gente siempre está tratando de negar y de no decir la verdad. Es algo insólito porque mi media hermana –por la actual diputada– fue directora de Maternidad, no entiendo cómo esto no está solucionado. Es mucho tiempo para una identidad”, asegura Páez sobre la posición de la familia Chahla.

La diputada, por su parte, explicó cómo fue el proceso y su posición frente al reclamo: “En enero del año 2016, fui informada de una demanda por filiación iniciada por Ángel Eduardo Páez, aduciendo que mi padre, Elías Chahla, era también su padre, solicitando así el reconocimiento de una relación filial con él. A partir de ser informada, puse todo lo necesario a disposición de la Justicia de Tucumán para llegar a la verdad del asunto. Me hice presente en el Juzgado Civil en Familia y Sucesiones de la III Nominación, a cargo de Torino, asistiendo a todas las audiencias en las cuales se requirió mi presencia, dejando plena constancia de que me encontraba y me encuentro a plena disposición de la Justicia las veces que sean necesarias y se arbitren todas las medidas judiciales que el magistrado considere”.