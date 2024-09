Una fecha para concientizar sobre las adopciones responsables de mascotas

“Creo que vivir sin un perro es un error. Y la manera de generar ese vínculo me parece que es la opción. El vínculo que se genera entre la familia de una mascota adoptada y el propio animal es recíproco, de amor mutuo. Y creo que el amor no se compra, por eso uno de nuestros caballitos de batalla es adoptar o compres”, asegura de manera contundente Sergio Moragues, director Institucional del refugio El Campito (@refugioelcampito).

Y las palabras de Moragues toman más relevancia aún, si se tiene en cuenta que este lunes se celebra el Día Mundial del Perro Adoptado. Una fecha que promueve la adopción responsable de mascotas, e invita a tomar conciencia sobre la importancia de darles una segunda oportunidad a los perros que están en refugios o en situación de abandono.

“El perro, no es un objeto suntuario, no es un artículo de lujo, no es una cosa. Entonces la mejor manera de constituir ese vínculo es a través de una elección mutua y fuera del comercio”, agregó el rescatista y responsable del espacio que se encuentra en Monte Grande y que ya rescataron unos 12.000 perros.

Durante su charla con PERFIL.com, Moragues explicó que “cuando se produce una adopción, el perro que se va le deja su lugar a otro que puede ser rescatado de la calle. Adoptar es como un doble acto de amor”.

Federico Borstelmann, un joven platense de 25 años, que creó la primera plataforma digital de búsqueda de perros o gatos extraviados, My Pets, por su parte aseguró que “adoptar es un acto de amor profundo, es mucho más que darle un hogar, una casa a un perro o a un gato, es ofrecerle una nueva vida, es entender que estos animales que andan por las calles no eligieron estar ahí, sino que son víctimas de la indiferencia o del maltrato de las personas. Entonces es una nueva oportunidad de salir de la calle, del abandono, y empezar a sentir, a experimentar lo que realmente es el amor, el cariño de una familia”.

Más adelante, Federico agregó: “Cada animal rescatado que conocí tiene su propia historia, muchas veces llenas de dolor, de soledad, pero cuando una familia los adopta, su mirada cambia, algo en ellos cambia por completo, esa mirada de tristeza se convierte en una de felicidad, de agradecimiento, y la verdad es que aunque parezca que les estamos cambiando la vida a ellos, ellos nos cambian la vida a nosotros de una manera más profunda”.

Consejos a la hora de adoptar una mascota

Según explicó Moragues, a la hora de adoptar una mascota se deben tener en cuenta algunas premisas que no solo incluyen a la mascota, sino, principalmente, a la familia. Sobre todo por el estilo de vida que pueda llevar.

“Por lo general las familias pretenden adoptar cachorros, sin embargo, una buena opción es adoptar un perro adulto. Muchos de ellos ya han convivido con familias y suelen adaptarse rápido.

Respecto a las familias, todo tiene que ver con su estilo de vida. Hay familias que son más tranquilas, querer llevarse un cachorro, o un perro con mucha energía, no sería una buena opción. En este caso, un perro adulto o un perro de ese estilo de vida les resulta mejor. Hay gente que ama salir a correr y andar en bicicleta, le fascinaría que lo acompañe su perro, y a lo mejor un perro adulto no es para esa persona. En el refugio trabajamos mucho en este tema”, señaló Moragues.

El Campito en números

En los últimos 16 años, El Campito lleva rescatados más de 12 mil perros, muchos de los cuales fueron adoptados y encontraron una familia definitiva. El refugio, que promueve la adopción responsable, recibió más de 100 mil voluntarios y visitantes que participaron en sus actividades.

Actualmente, más de 380 perros, conocidos como "camperitos", viven en el refugio, esperando ser adoptados de manera definitiva.



Para colaborar con el Refugio

Más allá de los canales de colaboración con los que cuenta el refugio a través del Banco Santander: refugioelcampito; o en Mercado Pago: refugio.el.campito, la ONG cuenta con el apoyo de voluntarios de la compañía Iké Asistencia Argentina, que dona insumos y medicamentos esenciales para la labor diaria del refugio.

“La colaboración entre Iké y El Campito comenzó en 2023. Desde entonces, hemos trabajado juntos para mejorar la calidad de vida de los perros rescatados y apoyar en su proceso de recuperación y adopción”, explicaron desde el refugio. Las actividades incluyen desparasitación, limpieza, alimentación, paseos, y socialización con los perros, entre otras.

Los argentinos somos los más mascoteros del mundo

Por otro lado, Iké apoya a las familias adoptantes, con asesoramiento sobre los planes de salud para mascotas, garantizando que los perros adopten un estilo de vida saludable en su nuevo entorno.

“Los argentinos somos los más mascoteros del mundo, pero si hablamos de prevención en salud animal, estamos en un proceso de aprendizaje. La detección temprana de patologías a través de análisis clínicos recurrentes, es central para mantener una calidad de vida saludable y su correlación con alargar la vida de nuestras mascotas”, explicó, por su parte, Maximiliano D’ Elia, gerente de Marketing de Iké.