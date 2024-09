Yoga con perros, la experiencia de relajación y conexión para adoptar

Si bien a simple vista puede parecer imposible de llevar adelante una clase de yoga rodeado de varios perros de pocos meses de vida, que corren sin parar, ladran y mordisquean todo lo que encuentran en su camino sin aumentar los niveles de estrés, no lo es.

Lo cierto es que esa “idea” –que para algunos podría ser inviable– para otros termina siendo una experiencia altamente enriquecedora en materia de relajación, meditación y espiritualidad.

Se trata, en definitiva, de una propuesta que ya se realiza en diferentes ciudades del mundo como Nueva York, Miami o Londres, y que ahora, por primera vez, se desarrolla en el país. Y que se suma a las diferentes alternativas de adopción que existen, sobre todo teniendo en cuenta que mañana se celebra el Día Mundial del Perro Adoptado.

Iniciativa. “Yoga With Them” (@yogawiththem, en IG), es la primera iniciativa yoguista que se desarrolla en el país y que incluye perros de pocos meses en las clases.

“Viví la experiencia en Londres y me pareció fantástica. Y como soy fanática de los perros de toda la vida y no avalo la compra de mascotas, apenas regresé al país me puse en campaña para llevar adelante esta propuesta”, afirmó Nicole Yerien, la impulsora de esta idea en Argentina.

“Si bien en el extranjero la propuesta consiste en hacer las clases con perritos de una sola raza y con un fin más comercial, ya que intervienen directamente los criaderos, nuestro proyecto es distinto. Hacemos las clases de yoga con cachorritos de diferentes razas que provienen de distintos refugios de perros abandonados. El objetivo, además de la relajación y la meditación, apunta a que quienes participan de la jornada no solo disfruten la clase con los perritos, sino que también adopten a algunos de ellos”, completó la joven.

De acuerdo con lo que explicó Nicole a PERFIL, las clases duran una hora, participan unas quince personas, con otros tantos cachorritos y tienen un costo de $ 20 mil. “El importe lo dividimos entre la logística que implica armar la clase, como por ejemplo pagar a la profesora, alquilar el espacio para la jornada, o comprar los mat, y la ayuda que le destinamos al refugio que aporta los perritos para la ocasión”.

En este sentido, los refugios de perros abandonados que ya participaron en la movida son Techo de Amor (@techodeamor); Patitas al rescate (@patitasalrescate); Colitas en Acción (@colitasenaccion.ok), y Huellitas Perdidas (@huellitasperdidasok). “Aspiramos a conectar con más refugios porque lo que queremos es ayudar a los refugios”, explicó la joven profesional de Recursos Humanos.

Un tema que aclara Nicole es el que tiene que ver con las fechas de las clases. “No son fijas, ya que tenemos que coordinar con los refugios y que estos tengan camadas de cachorritos. No contamos con el caudal de perritos para las clases que pueden tener los criaderos”, enfatizó la proteccionista.

Lugares. Respecto a los lugares en los que se llevan a cabo las clases, los mismos varían y se tiene en cuenta la proximidad del refugio que interviene, sobre todo por el traslado de los perritos, muchos de los cuales están en tránsito. “Ya hicimos en la Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, la idea es rotar e ir al interior del país también”, explicó Yerien.

“Al principio, nos costó relacionarnos con los refugios rescatistas, sobre todo por lo que implica el tema de los cachorros, pero todo cambió cuando nos contactamos con Vanesa, una rescatista de Ituzaingó que tenía en su refugio una perra con once cachorritos y le encantó la propuesta. A partir de ahí cambió la mirada de los refugios y se fueron sumando más. Empezamos a desarrollar esto en octubre del año pasado y recién hicimos la primera jornada en junio de este año. Cuando nos decidimos a encarar la primera clase, lo único que pensé fue en la experiencia que va a vivir la gente, lo que van a sentir, y ayudar a los refugios, claro. Las personas se van felices, con su sistema nervioso mucho más regulado de cómo llegó, y con sus niveles de serotonina elevados. Pero lo más importante de todo, es que pueden cambiarle la vida a un perrito a partir de una adopción responsable que se puede concretar. En este caso, antes de la clase damos una charla sobre lo que representa una adopción responsable”, completó.

Sobre este punto, Nicky explicó que la relación se da directamente entre quien desea adoptar un perrito y el refugio. “Nosotros no intervenimos en la adopción. La persona se contacta con el lugar y encara la adopción. El refugio se encargará, por su parte, de todo lo relacionado con el seguimiento de la misma y que la persona cumpla con los estándares de responsabilidad acordes. Somos la vinculación entre el adoptante y el refugio, que a nuestro entender, no es poco”, concluyó la coordinadora de las clases de yoga con perritos. Una propuesta que más allá de la relajación y la meditación, apunta a rescatar mascotas que estaban abandonadas y ayudar económicamente a los refugios, que no es poco.

Otra opción en CABA para “mascotear”

Desde el año 2013, la Unidad de Coordinación de Sanidad y Tenencia Responsable, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente porteño realiza jornadas de adopción responsable de mascotas.

Si bien la castración es la principal herramienta de control poblacional, la adopción de perros y gatos es un factor fundamental para reducir el número de animales sin hogar.

Desde 2014 se realizan con una frecuencia mensual, y a la fecha hubo 87 Jornadas de Adopción y más de 2.700 perros y gatos adultos fueron adoptados. De estos, 1.800 fueron perros.

Hasta agosto de este año se adoptaron 195 animales a través de estas jornadas, de los cuales 133 fueron canes.

Los encuentros se realizan en distintas plazas y parques porteños junto con más de cincuenta ONGs que cuentan con un stand en los que reciben donaciones y comercializan sus productos para recaudar fondos. Más de 6 mil vecinos acuden a cada uno de estos eventos.

La próxima Jornada será el sábado 5 de octubre de 13 a 18 en la Plaza Ciudad de Banff, Av. Arregui y Roma, Versalles.