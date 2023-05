La UTA advirtió con un paro de transporte en Rosario: "Hasta que no cobremos, no volvemos a trabajar"

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) de la ciudad de Rosario advirtió que si en la tarde de este lunes 8 de mayo no reciben el pago de los salarios de abril, realizarán medidas de fuerza que incluirían un paro por tiempo indeterminado. Acusan que otra vez no llegaron los fondos del gobierno nacional para pagar los sueldos.

Asimismo, en una situación similar se encuentran las provincias de Neuquén, Corrientes y Chaco, por lo que ya advierten de una posible marcha federal y medidas gremiales allí también. En el caso de Rosario, hay unos 600 coches y unos dos mil trabajadores en el rubro de los colectiveros, perjudicados porque Nación no envió los subsidios ni de marzo ni de abril, impidiendo que se pagaran los sueldos en tiempo y forma.

"No cobramos la totalidad del salario de abril, por lo cual declaramos el estado de alerta. Si alrededor de las 14 o 15 no se hicieron las trasferencias, con seguridad decretaremos una medida de fuerza", afirmó el secretario general del gremio transportista de Rosario, Sergio Copello, según publicó el diario La Capital.

Y agregó que el gremio puso "un plazo perentorio hasta este lunes por la tarde" para que haya una solución al conflicto.

"Por segundo mes consecutivo, los subsidios nacionales no llegaron. El Fondo Compensador Municipal y el gobierno provincial hicieron sus aportes, y los empresarios ahora dicen que no tienen más dinero", precisó Copello, y aseguró que "decretamos el estado de alerta y movilización".

El gremialista señaló que es "muy probable" que la medida de fuerza se adopte a partir de este martes porque "no está garantizado" que los choferes reciban lo que se les adeuda de sus sueldos.

"El problema acá es que tampoco hay fecha probable de pago. Con el proceso inflacionario que se está dando, esperar diez días es una enormidad. No lo vamos a tolerar -amenazó Copello-. A lo mejor, para los empresarios esa cantidad de días no es nada, pero para los empleados es muchísimo", añadió.

El titular de UTA Rosario remarcó que los colectiveros "no son trabajadores del Estado y que ellos pertenecen al sector privado". "Los empresarios tienen una responsabilidad que cumplir. Esta tarde nos vamos a reunir para tomar decisiones y le avisamos a la gente para que pueda organizarse ya que el paro tiene muchas chances de ocurrir", argumentó.

El representante gremial advirtió que el paro que se decretaría sería por tiempo indeterminado: "Hasta que no cobremos, no volveremos a trabajar. La medida de protesta seguirá hasta que cobremos todos, si no, no tendría sentido", anticipó.

JD / CP