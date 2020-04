Noticias Relacionadas Cómo evitar el contagio del coronavirus en el transporte público

Los colectivos urbanos del interior del país realizan un paro de actividades desde este jueves 16 de abril al mediodía hasta mañana viernes 17 a las 12 horas. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) convocó a un cese de actividades en respuesta al impago de los salarios y a la grave situación económica que atraviesa el sector.

El Consejo Directivo de la UTA convocó a sus afiliados a llevar a cabo una "retención de tareas", sin asistencia al lugar de trabajo por 24 horas, desde este jueves 16 a las 12 hasta el viernes 17 al mediodía ante el "incumplimiento al pago de salarios".

El comunicado de la UTA, firmado por el secretario general Roberto Fernández y otras autoridades del gremio, fue difundido durante en la noche de este miércoles. En el escrito se expresa "la profunda preocupación con relación a la crítica situación económica que están atravesando los trabajadores del transporte en el interior del país, devenida tras la declaración de la Emergencia Sanitaria establecida por el Gobierno Nacional para todo el territorio argentino".

Compañeros: Adjuntamos Comunicado recibido desde el Concejo Directivo Nacional, haciendonos eco de la situación... Publicado por Uta Seccional Santa Fe en Miércoles, 15 de abril de 2020

"Somos completamente conscientes de la necesidad de auxilio al sistema de transporte del interior del país, el cual se encuentra actualmente relegado, pese a la esencial tarea que se viene prestando desde la declaración de la emergencia referida", indicó el texto. Y completó: "Si no se asume la deuda salarial habida con los trabajadores tutelados, se nos hace imposible seguir prestando el servicio como se viene realizando hasta la fecha".

El secretario del interior del gremio, Jorge Kiener, precisó que "no es un paro, es una retención". "Somos un sector que está a disposición de lo que está pasando en todo el país hay alrededor de 37 mil trabajadores que están disponibles, el que no está trabajando presta servicio o colaboración", manifestó el sindicalista, quien destacó que las medidas de seguridad que se implementaron en los colectivos fueron por iniciativa de los empleados.

"Su inmensa mayoría en todo el país no han percibido el salario del mes de marzo, por lo cual se hace insostenible con lo que significa el sistema poder prestar servicio", sostuvo Kiener en diálogo con El Destape Radio. "Ni siquiera se nos hubiera pasado por la cabeza tener que tomar una decisión así. Cuando decidimos nosotros trabajar, quiero aclarar que en ningún punto de vista el sistema de transporte es obligatorio, nosotros lo hacemos de corazón sabiendo lo que significa", consideró el gremialista.

Kiener puntualizó que en el Área Metropolitana de Buenos Aires AMBA hay 50 mil empleados, de los cuales hasta ahora "7 mil se han infectado" —si bien no dio detalles de la cifra, los casos en el país apenas superan los 2500 positivos— "y 60 fallecieron". "No es una cosa sencilla y si los trabajadores que están poniendo todo de sí", remarcó. Asimismo, se refirió a la vulnerabilidad del sector con respecto a la posibilidad de contraer el coronavirus: "Los colectiveros no sabemos quién sube, si está contagiado".

"Desde el sector empresarios nos dijeron que no nos van a pagar lo que falta de marzo, menos lo de abril y que ya hablan de suspensiones", afirmó el sindicalista con lo cual dijo que con la medida de fuerza "queremos llamar a la reflexión".

