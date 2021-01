Veganismo: estar bien informados es clave

Virginia Busnelli*

El veganismo es un estilo de alimentación y filosofía de vida que pretende dar a conocer a la sociedad una vida basada en el respeto hacia todos los animales. Sociedades científicas afirman que es posible llevar a cabo este tipo de alimentación y que puede ser saludable para distintos momentos de nuestra vida, siempre y cuando se consideren los suplementos y los requerimientos individuales.

En primer lugar, es importante consultar a un nutricionista. Una alimentación vegana no consiste simplemente en la eliminación de todo tipo de alimentos de origen animal, sino que debemos pensar en cómo sustituirlos apropiadamente, con el objetivo de llevar a cabo una alimentación completa y que no sea aburrida ni desabrida.

Incluir todos los días proteínas de origen vegetal. Al combinar diferentes tipos de alimentos de origen vegetal esas proteínas pueden volverse completas. Es por ello que se recomienda que en la alimentación del vegano coexistan alimentos como: legumbres (lentejas, garbanzos, porotos, soja), cereales integrales (harinas integrales, arroz yamaní, trigo burgol etc.), pseudocereales (quinoa, amaranto), semillas (girasol, lino, chía, calabaza etc.) y frutos secos (almendras, castañas, avellanas, nueces, etc.).

Estar atento a las vitaminas: principalmente a la vitamina B12, las fuentes de esta vitamina son de origen animal, a excepción de algunas algas y hongos pero que, por cuestiones de biodisponibilidad, no se pueden considerar como fuentes seguras. Desafortunadamente muchos de los síntomas de deficiencia de vitamina B12 son irreversibles. Implementar técnicas de remojo y fermentación de cereales, legumbres y semillas. Esto es una excelente herramienta para aprovechar en mayor medida los nutrientes contenidos en estos alimentos. Algunos minerales que pueden o no escasear en una alimentación vegana son el zinc, iodo, hierro y calcio. Y tomarse tiempo: es recomendable que la transición a una alimentación vegana se realice paulatinamente. De esta forma, le damos tiempo al cuerpo a adaptarse y no nos costará tanto hacernos de estos nuevos hábitos alimentarios.

Las personas veganas o que están en camino de serlo pueden llevar adelante una alimentación saludable, pero los controles y el asesoramiento profesional son fundamentales.

*Médica nutricionista. Directora del Centro de Endocrinología y Nutrición Crenyf.