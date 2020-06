Viajó de Córdoba a Mar del Plata y tenía coranavirus: "Vine a ver a mi novia"

Un joven de 23 años se trasladó desde la provincia de Córdoba a Mar del Plata el pasado sábado para atender a su abuela, según explicó durante el control policial. Luego de someterse a un hisopado y dar positivo de coronavirus, se descubrió que, en realidad, había ingresado a la ciudad costera con documentos de otra persona con el objetivo de visitar a su novia. Además, confesó que no es la primera vez que se contagia, ya que en marzo volvió de un viaje de Estados Unidos con síntomas.

Según informó la Secretaría de Salud marplatense, al ser la capital cordobesa una zona de circulación viral, cuando el joven llegó a la ciudad "inmediatamente se activó el protocolo y se lo escoltó para ser hisopado. A las 48 horas, con el resultado positivo, se lo intenta contactar y se comprueba que había falsificado su identidad, trasladándose con un DNI, licencia y auto de otra persona".

El hombre fue localizado horas más tarde, en una dirección que había informado al ingresar a la ciudad y fue trasladado por personal del SAME a uno de los hoteles cedidos al Municipio para aislamiento de casos de COVID-19. La comuna dio intervención además a la Justicia Federal, "para que realicen los procedimientos penales correspondientes", y la fiscal Laura Mazzaferri ordenó las actuaciones necesarias "para evitar la propagación del virus y asegurar el aislamiento de esta persona".

Tras el escándalo, el joven brindó una entrevista al diario La Capital, donde relató que alquiló un departamento a través de la aplicación Airbnb en la calle Gascón al 1800. Llegó el sábado a la tarde y la idea era permanecer en la ciudad una semana. "El dueño del departamento solo me dio la llave y prácticamente no salí de ahí porque quería esperar el resultado del hisopado", explicó.

Además, recordó que tuvo coronavirus hace tres meses en Estados Unidos: "Allá tuve todos los síntomas. Fiebre, pérdida del gusto y tos. Por eso ahora me sorprende porque no tengo ningún síntoma. Soy muy cuidadoso. En Córdoba tomo todas las medidas. Tengo un negocio de venta de artículos tecnológicos y cumplo con todos los protocolos sanitarias".

Estoy convencido, en un 99 por ciento, que tuve coronavirus en Estados Unidos y que generé anticuerpos

"Estuve con mi novia que es marplatense. No estuve en ninguna fiesta ni reunión social. Sólo salimos a hacer algunas compras en el barrio y siempre usando barbijo", aclaró y agregó: "No sé dónde me van a llevar. Yo quería quedarme en aislamiento en el departamento pero me dijeron que me van a llevar a un hotel y no tengo idea cuándo podré volver a Córdoba".

