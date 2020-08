Video: el ruego del médico para que las personas mantengan distancia en La Plata

Enrique decidió este miércoles 5 de agosto realizar un trámite bancario en una de las principales sucursales del Banco Provincia de la ciudad de La Plata. Pero se encontró con un cuadro de situación que lo alertó.

Su vocación de médico, ejerce en la provincia de Buenos Aires, lo motivó a hacer un llamado de atención a las decenas de personas que estaban haciendo fila en la calle pero sin respetar las distancias mínimas de la cuarentena. "¿Ustedes se dieron cuenta que están todos juntos?", los interpeló el profesional de la salud.

Ante el reproche y queja por parte de algunos de los clientes del banco que esperaban en la calle, Enrique debió defender su actitud: "Yo no soy empleado del banco, soy empleado de salud de la provincia de Buenos Aires". "Yo veo lo que está pasando acá y es terrible, no hay distancias, están uno al lado del otro", continuaba advirtiendo el médico.

Una mujer lanzó: "¿Y por qué el banco nos da 30 turnos para el mismo horario?" A lo que el médico persistió: "Yo no tengo la culpa, lo que yo digo es un bien para ustedes, el consejo no es malo para ustedes". El médico decidió que la conversación no podía continuar cuando alguien le gritó: "Decile al Gobierno que pague al FMI y se acaba el coronavirus". "No flaco, no me podés decir eso", concluyó el médico y se marchó.

El registro pertenece a la periodista platense Marianela Tosetti quien subió el video a las redes sociales lo que hizo estallar la indignación de los internautas sobre el maltrato a Enrique que sólo brindaba consejos básicos de sanidad.

La Plata: eje de controles

Más de 1.100 vecinos de la periferia de La Plata fueron controlados en las últimas horas por agentes sanitarios que detectaron 12 casos sospechosos de coronavirus y procedieron a su hisopado, informó una fuente municipal. Los operativos se concretaron en las localidades de Arturo Seguí, Tolosa y barrios del Casco urbano platense.

A partir de un trabajo coordinado con los comités de crisis barriales, agentes comunales realizaron controles de temperatura y olfato casa por casa en Arturo Seguí, donde se controló a 772 vecinos y vecinas y se realizaron 12 hisopados a personas que presentaban síntomas compatibles de Covid-19. Además se verificó la sintomatología de 335 personas que habitan en la localidad de San Carlos, detalló la comuna.

"Como parte de los operativos sanitarios que desarrollamos todos los días, hoy logramos controlar los síntomas de 1.107 personas, con visitas casa por casa", explicó el secretario de Salud del Municipio, Enrique Rifourcat. Remarcó que "la modalidad contempla que el personal sanitario registre a todos los vecinos de las viviendas, a quienes se les constata la temperatura corporal y el sentido olfato para detectar posibles casos de Covid-19".

Durante la jornada de hoy, la Comuna también desarrolló operativos de desinfección en la localidad de Tolosa y en un edificio del Casco Urbano donde se confirmó un caso positivo de Coronavirus. En ambos procedimientos, el personal de la Secretaría de Gobierno local se hizo presente con camiones hidrantes y agentes equipados con motomochilas.

