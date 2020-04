Coronavirus: advierten que las apps de rastreo vulneran varios derechos

Durante las últimas semanas varios países han implementado la utilización de aplicaciones para rastrear a los ciudadanos y alertar si se estos están cerca de personas que tengan o hayan tenido coronavirus. En algunos casos la utilización es obligatoria y en otros opcional pero en todos ellos se generó una preocupación por el derecho a la privacidad de los usuarios. Y es que, por el momento, en ninguno de los casos se informó qué se hará con los datos recolectados, dónde se almacenan y si se eliminarán una vez finalizada la pandemia.

“En la gran mayoría de los casos estas aplicaciones no son compatibles con el derecho que tienen las personas a la protección de sus datos y a la privacidad de los mismos”, explica a PERFIL Javier Pallero, Coordinador de Política Pública en Access Now. “Por lo general no son compatibles con el principio de minimización, es decir utilizar la menor cantidad de datos posibles para evitar abusos, filtraciones o robo de información, y tampoco con el principio de necesidad ya que los gobiernos deberían preguntarse si realmente necesitan estas aplicaciones o si existen otros medios para llegar al objetivo que tienen sin lastimar los derechos fundamentales de los usuario”, continúa Pallero en su explicación.

Governments, companies, NGOs, and individuals all have a responsibility to protect #FreedomOfExpression and the right to impart and access information during the #COVID19 health crisis. #Disinformation https://t.co/6vUjGxidrP pic.twitter.com/m6UJngd6GY