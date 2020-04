Polémica en Tierra del Fuego por una app para "cronometrar" las salidas en cuarentena

por Eugenio Druetta

Una fuerte polémica se generó por una aplicación oficial que sacó el Gobierno de Tierra del Fuego con el objetivo de "cronometrar" las salidas de sus ciudadanos y controlar el límite que pondrán, presuntamente de tres horas, en el que tienen permitido para ir a hacer las compras de los insumos básicos. Al principio, trascendió que la app sería de uso obligatorio debido a que solo por esa vía se puede sacar el permiso para circular, pero el Gobierno asegura que lo descartó. Acusan al Ejecutivo de intentar "espiar" y recabar datos de los fueguinos.

"No somos un Gobierno que va a estar espiando dónde estás o qué haces o qué foto sacas", aseguró el gobernador Gustavo Melella al originarse los cuestionamientos. Hasta el momento, la app TDFUnida solo está disponible para Android.

Uno de los puntos que causó revuelo es su obligatoriedad ya que el permiso para transitar se tramitaría solo por esa vía, pero fuente del Gobierno fueguino lo descartaron en diálogo con PERFIL: "No llegamos ni a presentarla. Como no se presentó, no está reglamentado. Al principio se analizó su obligatoriedad, pero quedó descartado por posibles problemas legales. No vamos en contra de la Constitución".

"La polémica se generó incluso antes de que se pueda descargar para Android. Se generó la polémica por una cuestión política partidaria por las diferencias con los intendentes. Esto se generó por un ministro que se adelantó y habló un poco demás", aseguraron a este medio. La referencia es clara, la ministra de gobierno fueguina, Adriana Chaperón, quien fue la que adelantó que los ciudadanos "dispondrán de dos veces por semana para salir a realizar las compras y en cada caso, tendrán tres horas para hacerlo" y habló de la app para controlar esta situación.

Si bien trascendió que la Policía iba a pedir la autorización para circular que se saca mediante la app, aclararon que no va a ser la única vía, pero que con la aplicación se va a poder agilizar ese control de las fuerzas de seguridad mediante el código QR.

"La aplicación es de salud, no de control. Permite otras herramientas, como mayor control del tráfico y tránsito para que no se desbande la gente, pero no es el fin. Igual aún no se reglamentó nada y no se sabe si van a ser tres horas o más para ir a los supermercados", explicaron a este medio. Incluso, señalaron que también servirá para controlar la hora de esparcimiento que estará permitida en Tierra del Fuego pero con horarios específicos y no para los domingos.

Asimismo, pusieron el foco en el tema que más polémica generó, que la app exige georreferenciación para conocer la ubicación de la persona: "Lo planteaban como invasivo. Como si cualquiera de las otras aplicaciones del mundo no lo hicieran. Como Airbnb, por ejemplo. Eso sirve para que si tenés síntomas, no vayas al hospital, llamá al 107, si no te atienden, te dice la app dónde tenés que ir", argumentaron.

En cuanto a su origen, que también generó controversia porque la ministra de Gobierno dijo que fue creada por "unos jóvenes fueguinos", pero la app la desarrolló una empresa llamada Pixart SRL, aseguraron que "no les costó un solo peso" y que es una adaptación de una aplicación de la provincia de San Luis: "Es de una empresa que trabajó para San Luis, hicieron una app similar, sin costo para la provincia. La adaptación de toda esta aplicación, fue íntegramente desarrollada por un ingeniero de Casa de Gobierno. Llegó gratuita para la provincia. No se pagó nada por la aplicación. El desarrollo del formato duro no es de la provincia, sí la adaptación a la provincia".

El programador Maximiliano Firtman realizó un exhaustivo análisis de la aplicación y lo compartió vía Twitter, como resumen sintetizó: "Es mucho peor de lo que imaginamos".

"Empecemos por el inicio. Apenas abre la app te muestra el Contrato de Licencia de Uso; se equivocaron y pusieron como el contrato con el usuario ¡el contrato de Pixart con la gobernación! Le hacen aceptar a los usuarios que le van a pagar mensualmente a la empresa. Un delirio", inició.

Analicé la app obligatoria que el Gobierno de Tierra del Fuego lanzó para cronometrar las salidas de compras de sus ciudadanos y otras actividades. La app es TDFUnida y está en el Google Play Store para Android.

Resumen de este hilo: es mucho peor de lo que imaginamos + pic.twitter.com/OAmpRPLR5V — Maximiliano Firtman (@maxifirtman) April 27, 2020

"Pasemos un segundo al plano técnico. La app está creada por amateurs o gente que aprendió a hacer apps de Android hace dos semanas. Lo sé porque doy clases de esto y son los errores típicos de quien arranca. No sé ni por dónde empezar. Mejor empecemos por seguridad. Tenés que identificarte con usuario y contraseña; no hay seguridad alguna, podés usar un usuario de una letra y una contraseña de un dígito. Usuario: p, clave: p. ¡Excelente! adentro. No valida la dirección de email. Podés sacar más de un usuario con la misma dirección ficticia", criticó.

En esa línea, siguió: "Los términos indican qué datos la app recolecta y para qué. Sin embargo, el código de la app indica que también se leen otras características: velocidad de movimiento, tipo de actividad probable (caminata, correr, bicicleta, vehículo), IMEI, dirección IP, dirección Mac, número de teléfono y número de serie del teléfono. No investigué si esos datos se envían al servidor o no pero si la app los recolecta al menos. Esto no está mencionado en los términos".

"Hablemos de permisos: pide permiso de ubicación por red (WiFi usualmente) y de GPS; analizando el código utiliza GPS (más consumo de batería y más precisión) como prioridad. También pide permisos para acceder a leer y escribir en tu tarjeta SD y a hacer llamadas telefónicas. La mitad de las operaciones no funcionan, ni siquiera los teléfonos de emergencia. El servidor adonde se almacena y consulta la información es http://salud.pixartargentina.com.ar y no es administrado por el Estado", manifestó.

"Usabilidad: TERRIBLE. Para empezar, no hay formulario de log in y otro de registro. ¡Es el mismo! simplemente ponés tus datos y pasás, si estabas estabas, y sino sos nuevo. ¿Tipeaste mal tu clave? Arreglate. Ahh, accesibilidad cero. Vamos a lo importante: el QR para circular. Dejemos de lado la discusión filosofófica- constitucional de que te cronometren las salidas, algo que algunos lugares como Ushuaia ya prohibieron. Imaginemos que está bien y es aceptable, ¿cómo funciona? Cada vez que querés salir completás un formulario mal escrito y mal armado y el sistema en los servidores de la empresa le devuelve a la app un resultado positivo o negativo. Según eso muestra un código QR que lleva tu nombre, DNI, domicilios de origen y destino de la salida, hora de inicio y fin y SI ES POSITIVO O NEGATIVO. El QR no lleva seguridad", agregó.

Asimismo, continuó: "Cualquiera con algo de conocimiento, se hace el código QR para que diga lo que quiera y que diga POSITIVO por ejemplo. El QR no va encriptado, no genera un código de validación desde el servidor ni nada y usa simplemente estándares conocidos con estos datos separados por coma. Si tuviste fiebre y algún síntoma respiratorio, la app pasa a modo cuarentena (aún sin cargar ningún DNI ni nada, o sea, no valida absolutamente nada). En modo cuarentena te cuenta 14 días y vos tenés que entrar día a día a decir cuánta fiebre tenés y los QR serán negados".

"Pixar SRL es una empresa que existe hace un tiempo y se dedicada a Linux aparentemente y desarrollo de sistemas. Pero de Android o apps mobile no pude encontrar experiencias previas. El sitio web ni anda en celulares y dicen hacer "apps móbiles" (con B y tilde). La empresa justo hace una semana tiene una búsqueda abierta de programador Android, ¡casualidad! + https://linkedin.com/jobs/view/programador-android-programador-android-at-pixart-srl-1813438770?originalSubdomain=ar… ¿Les dije que la app no sigue buenas prácticas para no dejar tan a la vista su código y funcionamiento interno? Y no pases a apaisado porque se cuelga. La empresa lanzó un micrositio donde dice ofrecer este servicio para distintos gobiernos, dando el ejemplo de TDFUnida como caso de éxito", señaló.

Por último, cuestionó: "Si tenés un iPhone (7% de usuarios), la app no está disponible; y si tenés un Android menor a 6.0 (38% de los Android) tampoco. Eso deja al 42% de los fueguinos sin posibilidad de instalar la app". En cuanto a esto, fuentes del Gobierno de Tierra del Fuego aseguraron que la app no se presentará oficialmente hasta que no esté para disponible para iPhone. Igual, no planean realizar modificaciones: "Tarda mucho la actualización de eso. Alrededor de 15 días y lo necesitamos urgentemente. No sé si va a haber modificaciones".

