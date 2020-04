Facebook vs Zoom y la guerra por el negocio de las videollamadas

por Agustín Jamele

Durante la pandemia por el coronavirus el valor de las plataformas que permiten las videollamadas y conferencias virtuales se disparó. Casi la mitad de la población mundial realiza algún tipo de cuarentena y eso provoca que los usuarios conviertan a estas aplicaciones en uno de sus consumos primordiales. Ya sea para comunicarse con amigos y familiares o para trabajar, las personas las utilizan diariamente y generan un aumento en los ingresos de las compañías que las diseñaron.

El ejemplo más claro es Zoom, creada en 2011 por Eric Yuan. Antes que iniciara la cuarentena en los distintos países del mundo la empresa promediaba una totalidad de 10 millones de usuarios. En la actualidad cuenta con 300 millones y la compañía pasó de valer 16 mil millones de dólares a más de 40 mil millones. Además las acciones de Zoom ahora valen casi 170 dólares cuando a fines de 2019 se encontraban en 70 dólares.

Ese mercado multimillonario que se generó con el coronavirus hizo que otras empresas empezaran a prestar más atención al sector de las videollamadas y de las videoconferencias. No solo por lo que ocurre actualmente sino también porque nadie sabe con certeza cuándo se podrá regresar a "la vida pre-coronavirus". Por lo tanto, es posible que el uso masivo de estas plataformas se mantenga durante meses y por eso Facebook decidió crear Messenger Rooms, una función que permitirá realizar videollamadas de hasta 50 personas.

Para utilizar esta opción los usuarios no deberán descargar ningún complemento extra. Solo esperar a que se habilite en su país (esta semana se irá realizando el proceso de forma progresiva en todos los continentes). Una vez habilitada, las personas podrán abrir chats, invitar amigos para hablar o realizar conferencias laborales desde sus casas. Incluso podrán personalizar el chat, como también ocurre en Zoom, con fondos especiales. Y para finalizar desde Facebook señalan que podrán integrar Rooms con otros productos de la compañía como Whatsapp e Instagram.

Un punto en el cual la empresa de Mark Zuckerberg hizo especial hincapié fue en el de la privacidad. “La empresa no verá ni escuchará las videollamadas y las personas que creen las salas tendrán total dominio sobre ellas”, afirmaron. Esta aclaración surge por dos motivos. El primero es en referencia al escándalo de Cambridge Analytica en el cual se reveló que Facebook compartía los datos de sus usuarios, sin consentimiento de los mismos, a empresas que realizaban campañas políticas. El propio Zuckerberg terminó declarando en el Congreso de Estados Unidos por este tema lo que generó una importante crisis a su empresa.

Pero hay un segundo motivo por el cual realizaron esa declaración y es atacar directamente a Zoom. En las últimas semanas si bien la empresa de Yuan se volvió muy popular en todo el mundo, también demostró tener grandes falencias en cuanto a seguridad y privacidad. “Zoom presenta un largo listado de debilidades y vulnerabilidades. Incluso tuvieron que salir a declarar públicamente sobre los desperfectos que tienen tanto en temas de seguridad como de privacidad”, indicó a PERFIL Gabriel Zurdo, CEO de BTR Consulting, cuyo trabajo consiste en asesorar a empresas sobre ciberseguridad y temas relacionados.

En las últimas semanas se registró un récord de Zoom bombings o ataques virtuales a Zoom en los cuales personas entran a conferencias privadas y reproducen videos delictivos o pornográficos. Además, se supo de una suma de 20 mil videollamadas que fueron realizadas por usuarios premium (es decir que pagaron a Zoom por su servicio) y que fueron difundidas a través de Internet sin el permiso de los involucrados en las mismas.

Por eso Facebook asegura que en su plataforma esto no ocurrirá aunque Zurdo explica a PERFIL que eso es difícil de determinar. “Los problemas no solo los tiene Zoom sino todas las plataformas que prestan este servicio. Por lo general no están preparadas para soportar la cantidad de usuarios que empezar a usarlas para comunicarse en medio de la pandemia. También suelen salir al mercado con errores en su programación que son fáciles de descifrar y termina ocurriendo lo que se vio en las últimas semanas”, finaliza el experto en seguridad digital.

Por ese motivo es recomendable que los usuarios tengan cuidado a la hora de utilizar cualquiera de estas plataformas. Implementar contraseñas complejas, utilizar autenticación de múltiples factores, aplicar control de datos y capacitarse en el reconocimiento de modalidades delictivas como el phishing son algunos de los consejos que brindan los expertos en el tema.