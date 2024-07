Cómo es el megaproyecto que construirá la autopista más verde del mundo

Dubái, uno de los siete emiratos que componen los Emiratos Árabes Unidos (EAU), es una de las ciudades más innovadoras en materia de planificación urbana. El proyecto Green Spine es un testimonio de ello. Se trata de una gran autopista verde (ecológica) que atravesará la ciudad y se alinea con los objetivos del Plan Maestro Urbano 2040: una estrategia de desarrollo que busca permitir que los residentes accedan al 80% de sus necesidades y destinos diarios en 20 minutos a pie o en bicicleta.

Este proyecto, planeado para implementarse a lo largo de la Sheikh Mohammad Bin Zayed Road (E311), una de las principales arterias de la ciudad, integra espacios verdes, tranvías alimentados por energía solar y tecnología inteligente, creando una autopista sostenible de 64 kilómetros. Su objetivo es revolucionar la movilidad urbana, elevar los estándares ambientales y sociales y dar cabida a la expansión demográfica prevista de Dubái.

"Dubai Green Spine no se trata solo del transporte público; se trata de transformar el funcionamiento de las ciudades, haciéndolas más habitables y centradas en el ser humano", expresa Baharash Bagherian, director ejecutivo de URB, empresa de arquitectura urbana responsable de este megaproyecto, con sede en Emiratos Árabes Unidos.

Además, añade: “Dubai se está expandiendo rápidamente. Se prevé que la población se duplique a ocho millones para 2040 y este crecimiento requiere creatividad para afrontar los desafíos que lo van a acompañar”.

Las cifras del sitio web del gobierno local, actualizadas en 2021, estiman que la población de la "Perla del Golfo" es de casi 3.4 millones de habitantes.

Suministro de energía solar para las autopistas

La autopista del Green Spine Project propone al tranvía eléctrico, solar y autónomo como medio de transporte predilecto. Estos circularían sobre vías férreas cubiertas con paneles solares de 300 megavatios.

También se contempla la implementación de un sistema de almacenamiento de energía en las vías, para no solo alimentar la línea del tranvía, sino también generar energía limpia.

Al pasar de los combustibles fósiles a la energía solar, el desarrollador afirma que podría haber una reducción de carbono de alrededor de 1.051.200 toneladas al año. Este operaría en conjunto con tecnologías inteligentes para la gestión del tráfico y optimización de la energía.

Un proyecto que busca reducir la dependencia de los autos

Cabe señalar que Dubái no es muy amigable para los peatones debido a la cantidad de tráfico, que puede ser muy intenso, y también por el calor. “Vivo en Dubai y puedo decir que si queres viajar dentro de la ciudad, el principal medio de transporte es el auto. Es casi imposible hacer un paseo en bicicleta de 10 minutos o incluso de 20 minutos allí porque, en realidad, nuestra infraestructura en lo que respecta al ciclismo es muy pequeña e incluso si quisieras hacerlo en verano, sería extremadamente incómodo, así que creo que lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra mentalidad cuando se trata de movilidad urbana y pensar realmente en las necesidades de las personas”, detalló el fundador de la empresa que presentó el megaproyecto.

Motivo por el cual, según Bagherian, el proyecto incluye la creación de una red de espacios verdes, como parques, jardines urbanos, granjas y pasos elevados sobre la línea del tranvía, que mejorarían la transitabilidad peatonal y reducirían la dependencia de los autos. Además, brindarían espacio para un millón de árboles, lo que también ayudaría a enfriar la ciudad y mejorar la calidad del aire.

El emirato, como la mayor parte de la costa del Golfo Pérsico, tiene un clima con pocas variaciones en invierno. Dubái sufre una elevada humedad en verano, con máximas de más de 40 °Celsius y, en el mes más frío, las temperaturas varían entre 15 °C y 29 °C. Por este motivo, la población local depende del aire acondicionado durante todo el año.

Por otra parte, los Emiratos Árabes Unidos tienen una de las tasas de consumo de agua per cápita más altas del mundo. La mayor parte no se utiliza como agua potable, sino en agricultura y jardinería. En este sentido, una de las puntas integrales del proyecto es el denominado “paisajismo sensible al agua”. Significa que, partiendo de que la región tiene un clima árido, los espacios verdes van a tener flora nativa y plantas tolerantes a la sequía, que puedan resistir y florecer bajo estas condiciones climáticas.

A su vez, la tierra utilizada va a estar mezclada con zeolita, un mineral absorbente que ayuda a la retención del agua.

También, pretenden implementar un sistema de riego inteligente que ajuste los programas basándose en datos de humedad del suelo, pronósticos del clima y necesidades de las plantas y se colocarán drenajes ecológicos para aprovechar el agua de lluvia en el riego.

Si bien se trata de un proyecto de varios años, aún sin una fecha de finalización definida, esta iniciativa promete reducir significativamente las emisiones de dióxido de carbono y optimizar el uso de recursos. Además, tiene como objetivo mejorar la habitabilidad y la calidad de vida en ciudades con un clima desértico, como el de Dubái.

