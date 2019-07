No funciona Whatsapp: reportan problemas con el servicio en todo el mundo

El servicio de Whatsapp reportó problemas en todo el mundo y se mostró caído para millones de usuarios en el mediodía de este miércoles 3 de julio. La aplicación de mensajería no permitía el envío de mensajes para varios de sus integrantes, en particular con las imágenes y los audios, además de otros problemas de conexión. Facebook e Instagram por su parte, también presentaban inconvenientes. Ante las fallas, los usuarios acudieron a Twitter e inundaron la red con los infaltables memes.

La falla comenzó a reportarse pasadas las 11 de la mañana y rápidamente se replicó en América del Sur (en particular Argentina y Brasil, dos de los países de la región con más usuarios) y en Europa, sobre todo en la zona del norte de Francia, Alemania y los Países Bajos. También hubo problemas en Singapur y países aledaños del sudeste asiático, según el sitio Down Detector.

WhatsApp da un ultimátum y dejará de funcionar en algunos celulares

Lanzada en 2009, Whatsapp fue adquirida por Facebook en 2014 por un valor de 19.000 millones de dólares. Precisamente las tres compañías a cargo de Mark Zuckerberg (Whatsapp, Facebook e Instagram) tenían problemas de conexión este mediodía. Todas ellas estuvieron bajo escrutinio en los últimos años por el escándalo de Cambridge Analytica y su presunto rol en manipulación electoral en diversos países, en particular Estados Unidos en 2016.

Whatsapp es especialmente relevante en Argentina, donde está presente en más del 90% de los teléfonos móviles inteligentes. De cara a las elecciones 2019, además, todos los partidos políticos, con Cambiemos a la cabeza, pusieron a la aplicación en el centro de su campaña electoral. Esta tendencia potencia la posibilidad de difusión de fake news, una problemática contra la que Facebook y Whatsapp chocaron en los últimos meses sin grandes éxitos.

Burla en redes. A raíz de la caída y como es habitual, los usuarios de Twitter comenzaron a inundar la red de los clásicos memes.

Como el cabrón de zuckerberg ha comprado todas las redes sociales del puto planeta cuando se cae una se caen todas, no puedo más pic.twitter.com/Mhats3Q0dl

"Zuckerberg se fue a ver el eclipse y se olvidó de hacerle el mantenimiento a sus plataformas" y "Sin Instagram, WhatsApp y Facebook, Twitter nunca falla" fueron algunos de los mensajes.

Otros parodiaron el problema con imágenes y escenas de Los Simpson y Bob Esponja.

Ahhhh cayó Instagram, Facebook y WhatsApp, ya me parecía raro que no me llego tu mensaje de “buenos dias” ERA ESO SI pic.twitter.com/hB4vSderce