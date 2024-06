Vrio ofrecerá internet satelital de Amazon en América del Sur para ayudar a cerrar la brecha digital

Vrio Corporation, empresa matriz de DIRECTV Latin America y Sky Brasil, y Project Kuiper, la red de banda ancha satelital de órbita terrestre baja de Amazon, anunciaron hoy una alianza para ofrecer conectividad a Internet rápida y asequible en siete países de Sudamérica.

Vrio tiene previsto distribuir los servicios de Project Kuiper a clientes residenciales en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Perú, Ecuador y Colombia a través de DIRECTV Latinoamérica y Sky Brasil, de acuerdo con la normativa local. Este acuerdo aportará nuevas opciones de conectividad a Internet asequible y de alta velocidad a una zona con una población total de aproximadamente 383 millones de personas, incluidos unos 200 millones de personas que, según estimaciones del Banco Mundial, aún no están conectadas a Internet.

DIRECTV y Sky utilizarán la red de satélites de baja latencia y alto ancho de banda de Project Kuiper para llevar las ventajas de un Internet rápido y fiable a zonas en las que, de otro modo, sería difícil y prohibitivamente costoso prestar servicio. Con Project Kuiper, las empresas ofrecerán cobertura nacional en cada país, algo que no es posible con las opciones de conectividad tradicionales, como la fibra óptica o la conexión inalámbrica fija, que requieren grandes infraestructuras.

Darío Werthein, presidente de Vrio Corp. declaró: “Esta alianza con Project Kuiper está en línea con nuestra estrategia de extender nuestros servicios a toda Sudamérica y nos sigue definiendo como líder regional en información, entretenimiento digital, conectividad y promoción de la innovación. Nos preocupa reducir la brecha tecnológica y, más aún, la brecha digital para nuestras futuras generaciones. Y el momento es ahora. Nuestro compromiso se traduce en acción. Proporcionar acceso a Internet en toda la región garantiza el desarrollo de las comunidades; y ese es un compromiso para nuestra empresa”. Y añadió: “Deseamos llevar las ventajas de un acceso asequible a Internet y la conectividad a más comunidades para llegar más lejos con un servicio que revolucionará la forma en que la gente se conecta”.

“Project Kuiper es una poderosa oportunidad para marcar una diferencia en la vida de las personas”, dijo Panos Panay, vicepresidente senior de Dispositivos y Servicios de Amazon. “Hay cientos de millones de hogares en todo el mundo que no tienen acceso a Internet de banda ancha confiable, lo que significa que no pueden participar en cosas que damos por sentado, como poder aprender en línea, administrar un negocio en línea, comprar o disfrutar de entretenimiento en streaming. Trabajar con Vrio para brindar acceso asequible a la banda ancha significa que podemos permitir que muchas más personas creen, se conecten y aprendan de nuevas maneras”.

“La misión de Project Kuiper es ofrecer banda ancha rápida y asequible a áreas a las que tradicionalmente ha sido difícil llegar”, afirmó Rajeev Badyal, vicepresidente de tecnología y director de Project Kuiper en Amazon. “Nuestra red tiene la capacidad y la flexibilidad para prestar servicio a decenas de millones de clientes en todo el mundo, y este acuerdo de distribución con Vrio es parte de nuestro compromiso de trabajar con proveedores regionales que comparten esa visión. Esperamos trabajar con Vrio para atender a clientes en toda Sudamérica”.

Project Kuiper ha probado recientemente dos prototipos de satélite en el marco de su exitosa misión Protoflight. Comenzará a desplegar su constelación de satélites en los próximos meses e iniciará demostraciones de servicio con Vrio y otros clientes seleccionados a finales de año. Para más información sobre Project Kuiper, visite: https://www.aboutamazon.com/projectkuiper.

Acerca de Vrio Corp.

Vrio Corp. es una empresa estadounidense de medios y tecnología líder en América Latina y el Caribe en servicios de entretenimiento digital, producción de contenidos, información y conectividad con más de 40 millones de espectadores en 11 países. Ofrece contenido de alta calidad en vivo y bajo demanda a través de DIRECTV Latinoamérica, SKY Brasil, DGO y SKY+, con eventos deportivos, eventos internacionales y programación exclusiva en Brasil a través de la marca SKY y en Argentina, Barbados, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay a través de la marca DIRECTV. DGO y SKY+ son sus servicios de suscripción (OTT) vía internet que brindan acceso a una variedad de programación en vivo y bajo demanda en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay. La compañía también ofrece Internet de fibra óptica a través de DFIBRA en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Perú y SKY Fibra en Brasil; y cuenta con satélites y centros de transmisión de última generación, gracias a los cuales es posible llevar a los hogares una amplia variedad de contenidos en formato 4K. Asimismo, la firma controla la cadena deportiva Torneos y Competencias (TyC) en Argentina y Colombia. Para más información visite: www.vriocorp.com.

Acerca de Amazon

Amazon se guía por cuatro principios: obsesión por el cliente en lugar de enfoque en la competencia, pasión por la invención, compromiso con la excelencia operativa y pensamiento a largo plazo. Amazon se esfuerza por ser la empresa más centrada en el cliente del planeta, el mejor empleador del planeta y el lugar más seguro para trabajar del planeta. Reseñas de clientes, 1-Click shopping, recomendaciones personalizadas, Prime, FBA – Logística de Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, tabletas Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, tecnología Just Walk Out, Amazon Studios y The Climate Pledge son algunas de las cosas en las que Amazon fue pionera.

Acerca de Project Kuiper

Project Kuiper es la red de banda ancha por satélite en órbita terrestre baja de Amazon. Su misión es proporcionar conectividad de banda ancha rápida y asequible a decenas de millones de clientes que viven en comunidades desatendidas y subatendidas de todo el mundo. Project Kuiper está construyendo su red con la capacidad, flexibilidad y rendimiento necesarios para servir también a una amplia gama de empresas, telecomunicaciones y clientes del sector público que necesitan servicios de conectividad seguros de extremo a extremo para sus personas, instalaciones y equipos. Para lograr sus objetivos, Project Kuiper está desplegando miles de satélites LEO -conectados entre sí por enlaces ópticos de alta velocidad que crearán una red de malla en el espacio- y conectados a una red global de antenas, fibra y puntos de conexión a Internet en tierra. Tras una misión Protoflight 100% satisfactoria, Project Kuiper comenzará a desplegar su constelación de satélites en 2024, antes de lanzar el servicio comercial en 2025. Más información sobre Project Kuiper aquí.

