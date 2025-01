WhatsApp lanzó una nueva función que permite a los usuarios transcribir los mensajes de voz a texto. Esta herramienta se presenta como una opción muy útil para quienes se encuentran en situaciones en las que no pueden o no desean escuchar los audios, como cuando están en lugares ruidosos o en silencio. Con esta nueva función, los usuarios podrán leer fácilmente el contenido de los mensajes de voz sin necesidad de abrir el audio. Esto no solo facilita la accesibilidad, sino que también mejora la experiencia general de uso.

WhatsApp: cómo eliminar archivos con facilidad y recuperar espacio en el celular

La compañía de Mark Zuckerberg explicó que las transcripciones estarán protegidas por el cifrado de extremo a extremo, lo que garantiza la seguridad de los datos de los usuarios. La herramienta ya está disponible en varios idiomas, como español, inglés, portugués y ruso. Además, WhatsApp anunció que en el futuro añadirán más idiomas, lo que permitirá que más personas en todo el mundo puedan disfrutar de esta funcionalidad.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

¿Cómo funciona la transcripción de audios en WhatsApp?

Para empezar a utilizar la función de transcripción, es importante que los usuarios tengan instalada la última versión de la aplicación. Si el usuario tiene un iPhone, también es necesario activar Siri antes de utilizar la función. Una vez hecha la actualización, es posible activar la opción de transcripción desde los ajustes de la app. Para ello, solo hay que seguir unos sencillos pasos dentro de los ajustes de WhatsApp, y una vez activada, se podrá seleccionar el idioma en el que se desea recibir las transcripciones.

Cómo funciona la nueva herramienta de Whatsapp que mediante un algoritmo reconoce a los números que ejercen spam o estafas

¿Cómo activar la función de transcripción de audios en WhatsApp?

Para activar la transcripción de mensajes de voz en WhatsApp sigue estos pasos:

Abre la app y dirígete a Ajustes. Toca en "Chats". Busca y activa la opción "Transcripciones de mensajes de voz". Elige el idioma en el que deseas que se realicen las transcripciones.

Una vez que hayas completado estos pasos, ya podrás disfrutar de la función en tu dispositivo.

WhatsApp: ¿Cómo usar la herramienta de transcripción de audios?

En Android: Mantén presionado el audio y toca los tres puntos en la esquina superior derecha. En iPhone: Simplemente pulsa sobre el mensaje de voz. Selecciona "Transcribir".

La transcripción se generará en segundos. En caso de que el mensaje de voz sea largo, se puede ver el resto del texto tocando el ícono ˅ en la transcripción. Esto te permitirá leer la totalidad del mensaje sin perder ningún detalle importante. Es una función sencilla y rápida que mejora la accesibilidad de los usuarios que prefieren leer en lugar de escuchar los audios.