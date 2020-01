La "megadevaluación" argentina impactó negativamente al turismo en Uruguay en 2019

Uruguay recibió unos 3,2 millones de turistas en 2019, una cifra casi igual a la de su población estable, pero inferior en 13,2% al registro de 2018, informó este martes el gobierno. Para este país de 3,4 millones de habitantes que tiene en sus costas y vida al aire libre su mayor atractivo para visitantes extranjeros, el turismo es una de las principales fuentes de divisas.

La fuerte caída en el número de visitantes también supuso una baja considerable de ingresos por turismo para el país, de 18,6% con respecto a 2018. "Esas cifras siguen siendo buenas", destacó la ministra de Turismo de Uruguay, Liliam Kechichian.

Por turismo en 2019 ingresaron 1.754 millones de dólares, lo cual arrojó un saldo positivo para la balanza turística de Uruguay (diferencia entre gasto de turistas en el país y gasto de los viajeros uruguayos en el exterior) de 553 millones de dólares.

El país atraviesa en este mes de enero la etapa más importante de la temporada turística veraniega, con el foco puesto en el ingreso de turistas desde la Argentina en crisis y un mayor número de brasileños disfrutando de zonas de playa.

El turismo muchas veces es impactado por situaciones externas al sector. Como ejemplo, tenemos la megadevaluación en la Argentina, el cepo en el período del presidente Mauricio Macri y las medidas del nuevo gobierno con el recargo del 30% para las compras en el exterior”, dijo Kechichián al ser entrevistada por La Nación.

El impuesto al “dolar turista” puesto en marcha por el gobierno de Alberto Fernández afectó “sobre todo, en nuestro sistema de promoción que estaba basado en la devolución del IVA, un esfuerzo enorme que hace Uruguay para atraer los turistas usando la tarjeta”, explicó Kechichián.

En una conferencia de prensa el martes, la ministra uruguaya y su equipo informaron, además, que en los primeros 10 días de este mes arribó un 4% más de visitantes argentinos a Uruguay respecto del mismo lapso de 2019.

Estas cifras muestran que finalmente no hubo impacto del 'dólar turista' en el inicio de la temporada de verano, como temían autoridades y empresarios uruguayos. Por este motivo, el gobierno uruguayo, no hará un planteo a Alberto Fernández por la aplicación del impuesto, dijo el viceministro de Turismo, Benjamín Liberoff.

No vamos a hacer un planteo, vamos a conversar con los argentinos como venimos conversando hace 20 años, no llevamos hoy por hoy el tema [del dólar turista] porque nos parece que si estos son los resultados que hoy estamos teniendo [un 4% más de argentinos] no nos parece correcto avanzar en esa dirección", afirmó el funcionario.

Liberoff, en conferencia de prensa junto a la ministra de Turismo, anunció que las autoridades uruguayas conversarán con sus pares argentinas en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, que se realizará entre el 22 al 26 de enero, pero no llevarán el tema del 'dólar turista'. El funcionario remarcó, entre tanto, que no le sorprendió el aumento de argentinos en los primeros días de enero por la tendencia estadística de 2019.

"Si nosotros veníamos operando con determinados criterios y habíamos ido amortiguando la caída y en el cuarto trimestre habíamos logrado detenerla no había ninguna razón para que si las condiciones no variaban ese proceso no se siguiera dando", dijo el viceministro. Explicó que "en turismo, excepto cuando hay devaluaciones o algún tipo de emergencia sanitaria, las tendencias son tendencias".

CLAVES:

En 2019 Uruguay recibió 3.220.602 visitantes de distintas nacionalidades, lo que representó un 13,2% menos respecto de 2018.



Ese 13,2% menos se explica por la disminución en la llegada de argentinos en 2019.



El año pasado ingresaron a Uruguay 1.744.643 argentinos, un 24,8% menos que los registrados en 2018, esto se debió a la situación económica Argentina, la devaluación y el cepo al dólar.

