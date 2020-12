El Ministerio del Interior, a través de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), y el Ministerio de Salud, resolvieron prorrogar hasta el 6 de enero inclusive la disposición que determina que los ciudadanos argentinos, nativos y residentes, puedan optar por presentar PCR negativo o realizar el aislamiento como requisito para el ingreso al territorio nacional.

Además, desde este miércoles 16 entrará en vigencia una resolución conjunta de ambas carteras que exceptúa de este requisito a los menores de 6 años de todos los países habilitados para el ingreso al país ya sean argentinos, residentes o extranjeros, provenientes de países limítrofes o con familiares argentinos.

La nueva ampliación del plazo busca que los argentinos que viajaron por vacaciones o cualquier otro motivo no sufran contratiempos en los viajes planificados. Además, las carteras de Interior y Salud, dispusieron que los menores de 6 años queden eximidos de presentar PCR o realizar aislamiento, por lo que el único requerimiento para su ingreso será la presentación de una Declaración Jurada electrónica y seguro Covid si ingresan como turistas.

El Gobierno no descarta un rebrote prematuro y da consejos para fiestas y vacaciones

El requisito migratorio de un PCR empezaba a regir desde las 0 horas del domingo 6 de diciembre, se prolongó en principio con carácter de optativo hasta este miércoles 16, y ahora se estipuló una nueva extensión que alcanza a todos los argentinos nativos y extranjeros residentes.

La realización del PCR no podrá ser previa a 72 horas del embarque y se deberá adjuntar a la Declaración Jurada electrónica que se debe completar dentro de las 48 horas previas a embarcar.

Qué se necesita para entrar

Según la DGM, para ingresar al territorio nacional, los argentinos nativos y extranjeros residentes deberán completar la Declaración Jurada electrónica 48 horas antes de embarcar; pueden optar por PCR negativo o realizar cuarentena y a partir de 6 de enero de 2021 a las 0 horas deben presentar PCR negativo obligatorio.

Los extranjeros nativos o con residencia en países limítrofes deberán agregar un seguro médico COVID-19, adjuntar a DDJJ y presentar físico en el momento del embarque. Y los extranjeros con familiares directos de nacionalidad argentina o residentes podrán gestionar ante el Consulado de cada lugar la documentación que lo acredita como familiar o cónyuge de la persona argentina; además de su PCR negativo 48 horas previas al embarque y en el momento del embarque -si no, no podrá abordar- y ante la DGM, pagar una tasa migratoria de $ 9.000 que no otorga residencia.

C.F.E. CP