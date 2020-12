El Gobierno no descarta un rebrote prematuro y da consejos para fiestas y vacaciones

Desde Casa Rosada, los ministros de Salud de la Nación, la ciudad y la provincia de Buenos Aires dieron este martes 15 de diciembre un mensaje claro: es necesario reforzar los cuidados sanitarios para evitar un crecimiento de casos de coronavirus durante el verano, y lograr así retrasar la llegada de un rebrote en los próximos meses, cuando comience el operativo de vacunación.

En esa línea, los funcionarios recomendaron limitar la circulación en los días antes de las fiestas de fin de año, para disminuir los riesgos de transmisión en los encuentros familiares, sobre todo con personas mayores y aquellos que tengan factores de riesgo.

“Si la sociedad no cumple los protocolos, sería una picardía que a poco de empezar a tener una solución definitiva, que en estas fiestas terminemos convirtiendo ese momento en una enfermedad de un ser querido que la puede pasar mal”, resumió el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan.

Ginés, Gollan y Quirós piden aumentar cuidados para evitar otra cuarentena

Por otro lado, los tres funcionarios coincidieron en que, incluso cuando se comience a aplicar la vacuna, será necesario -por varios meses- mantener las medidas de distanciamiento social, uso de tapabocas y evitar reunirse en lugares cerrados y sin ventilación. De esta forma, apuntan a retrasar y aplanar los contagios en caso de una eventual segunda ola en los próximos meses.

Las recomendaciones

“Para las fiestas la recomendación es que se reúnan núcleos de burbuja entre familiares conocidos, que sean encuentros al aire libre, intentar evitar en espacios cerrados y si no, mantener ventanas abiertas y que haya circulación de aire”, dijo González García, aunque aclaró que “algunas provincias están ampliando” ese protocolo de acuerdo a cada jurisdicción.

“Los que vayamos a juntarnos en las fiestas con personas mayores y de riesgo, bajemos la circulación en los próximos días y tratemos de cuidarnos”, pidió Gollan.

“Debemos evitar todo lo que podamos los lugares cerrados, usar siempre el tapabocas, elegir lugares en espacios abiertos, mantener la distancia. Evitar lugares cerrados, como oficinas o departamentos. Cuanto más lo cumplamos, más tardío y pequeño será el rebrote”, señaló Fernán Quirós.

Precauciones ante una segunda ola

Ante la consulta de un periodista sobre si el cambio de tendencia en la baja de contagios puede ser un indicio de un rebrote, el jefe de la cartera sanitaria no descartó ninguna posibilidad. “No lo podemos descartar, pero queremos que no lo sea y estamos haciendo todo lo posible para que no lo sea. Pero no lo podemos descartar”, afirmó.

En esa sentido, González García explicó que los casos venían bajando, pero hace dos semanas que esa tendencia "se aplanó", y mencionó además que los países vecinos "empezaron a mostrar complicaciones". "El libreto siempre cambia, estoy contando hechos no opiniones”, dijo al intentar dejar en claro que no se puede prever cómo evolucionará la situación sanitaria.

“Queremos tratar de evitar un rebrote, y si pasa, que sea lo más tarde y lo más atenuado posible. Cuánto más tarde sea, más gente vamos a tener vacunada”, consideró el ministro de Salud de la Nación.

AGMC