Agustín Rossi: "Al personal de inteligencia no le pueden pagar con un sobre"

Agustín Rossi visitó de forma virtual la Escuela de Comunicación para participar de una conferencia de prensa organizada por los estudiantes de Periodismo de Editorial Perfil. Criticó las denuncias sobre el espionaje ilegal realizado durante el macrismo y negó la participación del ex militar César Milani en actividades similares durante el kirchnerismo. El ministro de Defensa también defendió la nacionalización de Vicentin: "En Venezuela expropiaron empresas que funcionaban y acá estamos expropiando una empresa que está en concurso de acreedores a la que nadie se acercó para hacerle un salvataje".

Rossi también se refirió a la gestión de Alberto Fernández y dijo que consolidó su liderazgo a partir de la pandemia. Por último, recordó su relación con Néstor Kirchner. "Néstor fue el líder fundacional de una nueva etapa del peronismo", sostuvo en el Ciclo de Entrevistas a cargo de Rodrigo Lloret.

—¿Qué opina de la posible expropiación de Vicentin y qué responde a los que sostienen que con esta decisión Argentina se asemeja a Venezuela?

—La primera diferencia clara que existe entre lo que sucedió con Vicentin y con lo que puede haber sucedido en Venezuela, es que en ese país muchas veces se expropiaron empresas que estaban funcionando, pero acá estamos expropiando una empresa que está en concurso de acreedores, en cesación de pagos desde diciembre del año pasado y que durante cinco meses nadie se acercó para comprarla, para asociarse, ni para hacerle un salvataje. No estamos expropiando en términos tradicionales. Es para preservar las fuentes de trabajo. La verdad es que cuando funcionan bien las cosas en el sector privado, nosotros celebramos.Ustedes saben que hemos apoyado con el programa ATP a distintas empresas del sector privado, para que puedan seguir pagando sus salarios. Lo hicimos pensando en los santafesinos. Es una empresa familiar de mucha importancia y mucho desarrollo en todo lo que es el norte de la provincia de Santa Fe. A nosotros nos hubiese gustado que Vicentin esté funcionando como lo hace la mayoría de los exportadores en Argentina. No fue así, no por responsabilidad del Estado.

—¿Qué opina sobre el caso de espionaje ilegal en el gobierno de Mauricio Macri y qué relación encuentra con las denuncias sobre César Milani durante el kirchnerismo?

—Ninguna. Nunca se probó absolutamente nada de que Milani tuviera alguna vinculación con escuchas ilegales ni con algún accionar de inteligencia de forma ilegal. De hecho, cuando yo asumí como ministro de Defensa, Milani era todavía el director de Inteligencia y dejó de serlo. El área de Inteligencia durante mi gestión creció con porcentajes inferiores a lo que creció presupuestariamente la jurisdicción. Las denuncias que tiene Milani, las cuales las dos salió absuelto, son dos denuncias por violación a los derechos humanos durante la dictadura militar cuando él era subteniente, no en esta situación. La verdad es que cuando nosotros estábamos en la oposición, pensábamos que algunas de estas cosas sucedían. Empezamos a tener los mayores niveles de certeza cuándo fue el caso D'Alessio. Esto claramente lo viene a confirmar. La inteligencia en cualquier lugar del mundo, está concebida como una fuente de información para quien gobierna tenga la mayor cantidad de información a la hora de tomar decisiones y que se equivoque menos. No estaría sucediendo esto en Argentina. Lo que sucede es que los recursos destinados al sistema de inteligencia, terminan siendo utilizados para hacer inteligencia interior e investigar a todo el mundo. Porque parece que no faltó para investigar a nadie. Al personal civil de inteligencia no le pueden pagar con un sobre que sale de algún cajón de un funcionario o de algún director de Inteligencia. No ayuda nada a la transparencia. Saqué una resolución dos meses atrás para que en 90 días todas las direcciones de Inteligencia, que dependen de las Fuerzas Armadas, se adecuen a este sistema.





—Usted trabajó con Néstor Kirchner, Cristina Fernández y con Alberto Fernández, ¿en qué se diferencia el liderazgo entre ellos tres?

—Son liderazgos distintos. Es la primera vez que me hacen esa pregunta. Me parece que los liderazgos se van moldeando dependiendo de las situaciones que cada uno tenga que ir afrontando en cada una de las coyunturas. Cuando charlaba con Néstor y, ahora, con Alberto, veo que ellos intentan construir ambientes cálidos en el marco del diálogo. Con Néstor tenías que estar atento en la conversación, porque hablaba bajito y como era medio seseoso tenías que estar muy atento en la conversación. Alberto y Cristina tienen una coincidencia en cuanto a los niveles de liderazgo, son dos dirigentes que abundan muchísimo en las decisiones que van tomando. Cristina tomaba una decisión y tenía una lógica clara en las argumentaciones que llevaba adelante. Alberto es más similar a Cristina. Néstor era más bien de tener un estilo de comunicación tipo telegrama. Y eso era el escenario en el cual él se comunicaba. Hay una cosa que ni Alberto ni Cristina pueden tener, que es el hecho fundacional de esta etapa del peronismo. Esta etapa tiene un líder fundacional que es Néstor Kirchner, con su presidencia permitió que todos llegásemos.Tanto Alberto como Cristina. En la forma de conducción los tres son bastante radiales, convocan equipos para cuestiones específicas. No hacen reuniones globales.

—¿Qué opina de la conducción que ejerció Alberto Fernández en la crisis del coronavirus?

—Me parece que el Presidente consolidó su liderazgo a partir de la pandemia. Los argentinos se han sentido protegidos y cuidados. Reivindico la totalidad de las decisiones que tomó el Presidente. Haber decretado la cuarentena en forma anticipada en relación a otros países nos permitió tener un tiempo enorme para adecuar nuestro sistema de salud para cuando el virus sea más agresivo. Claramente nos ha permitido tener un número de fallecidos mucho menor a lo que sucede en otro países de América Latina. Sólo superados por Uruguay y Paraguay, otros están muy por encima nuestro ni que hablar del resto del Mundo. Ahora, en algún momento la pandemia iba a generar este escenario de recesión económica y el Presidente, también encabeza la recuperación económica del país. Destaco el estilo de Alberto Fernández, ha tenido siempre dos marcos. Es decir, tomó decisiones con los infectólogos, pero, también junto con todos los Gobernadores y con el Jefe de la Ciudad de Buenos Aires. Eso hace que el marco del liderazgo sea muy potente.Toma decisiones que son aceptadas por la mayoría de la sociedad y respaldadas por los gobernadores junto con los científicos. Dialoga con empresarios y sectores gremiales, esto da una impronta de la lucha que se está llevando adelante contra la pandemia.

—¿Le gustaría cerrar la entrevista con algún comentario final?

—Muchas gracias por la invitación, estoy dispuesto con todo gusto en la medida de mis posibilidades. Espero que les haya sido de utilidad y que las respuestas que les haya brindado hayan estado a la altura de las inteligentes preguntas de cada uno de ustedes.

Melody Blanco y Pablo Canales

Alumnos de primer año de la Escuela de Comunicación de Editorial Perfil.