Jorge Macri: “Hay que tener respeto a lo que representa Milei”

Jorge Macri participó de una conferencia de prensa organizada por estudiantes del Posgrado en Periodismo de Investigación que organiza el Grupo Perfil junto a la Universidad del Salvador (USAL), en la que se refirió a la figura de Javier Milei y destacó el rol de Mauricio Macri dentro de la coalición opositora. “Lo veo con una ocupación plena para sostener la unidad en Juntos por el Cambio”, sostuvo.

El ex intendente de Vicente López y actual ministro de Gobierno de la Ciudad criticó al Gobierno y acusó a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner de priorizar sus discusiones en medio de una coyuntura muy crítica. “Hoy el Gobierno está paralizado, no hay un plan de lucha real contra la inflación, no hay una línea de trabajo contra la inseguridad o el narcotráfico; no hay programas reales de trabajo o de infraestructura. No sabemos cuál es el norte”, declaró Macri en el Ciclo de Entrevistas a cargo de Rodrigo Lloret, director de Perfil Educación.

—¿Cree que Javier Milei es funcional al Gobierno?

—No. Yo respeto mucho a todos los exponentes de los distintos espacios políticos. Creo que Milei representa una voz en el electorado donde habrá algunos que tal vez nos votaron a nosotros en el pasado, otros que no; pero lo primero que me pasa con cualquier espacio político es ser respetuoso. Muy respetuoso de lo que representa. Y no creo que sea algo que alguien pueda llevar y traer, me parece que hay que tener respeto por lo que él representa y por lo que ha logrado representar. Nuestra tarea es ver cómo lo seducimos, no cómo lo agredimos o cómo lo incorporamos a él.

—Los líderes de coalición decidió no sumarlo al espacio. ¿A usted le gustaría que Milei se integre a Juntos por el Cambio?

—Hoy no forma parte de Juntos. Juntos es amplio y representa a su espacio así que no puedo decir lo que él deba hacer. ¿Por qué no me preguntas si Cristina o Massa o la izquierda tienen que estar con nosotros? Son espacios políticos distintos y merecen respeto. Hoy tenemos un rol en el Congreso Nacional donde cada uno de nosotros somos opositores al kirchnerismo. Tal vez, lo que podemos hacer, es explorar si nos podemos poner de acuerdo en proyectos de ley y eso puede o no generar una relación hacia adelante en la que aún sin compartir el mismo espacio político puedas poner a trabajar leyes que sirvan para el próximo gobierno.

—¿Qué opina sobre la decisión que se tomó en la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio?

—Me parece que el que mejor lo planteó en esa mesa fue Mauricio Macri. Dijo algo como, yo no estuve en la reunión pero por lo que me contó él mismo, es que deviene en abstracto. Es decir, si alguien quiere venir lo tiene que manifestar esa persona, no somos nosotros los que tenemos que decirlo, y él no manifestó esa voluntad. Con lo cual analizar si él debe venir o no es abstracto. Hoy representa su espacio político.

—Teniendo en cuenta las elecciones del año próximo, ¿cree que va a haber una interna en Cambiemos?

—Es probable, es un mecanismo posible. Yo lo que te diría es que no hay que descartar la posibilidad de un acuerdo, pero me parece que ya teniendo un espacio político como el radicalismo, que está en una actitud de construcción propia. Lo que el PRO también viene representando y tratando de sostener es la centralidad dentro de Juntos por el Cambio. Es probable que una de las maneras de dirimir candidaturas, no sólo a nivel nacional sino también en otras categorías, pueda ser una competencia en las PASO.

—¿Se ve en esa interna?

—Voy a ser aburridísimo en este tema, pero lo voy a sostener. Yo creo que este año no hay que hablar de candidaturas. Me gusta mucho la gestión de Ciudad, aprendí un montón con lo cual no lo descarto. Pero de nuevo, en serio, me parece que con todo lo que está pasando hoy, el nivel de angustia y de ansiedad y mal humor que tiene la gente, con justa razón porque la estamos pasando muy mal. Arrancar desde “yo quiero ser” no me queda cómodo, y, además me parece que pone en riesgo la unidad dentro del espacio.

—¿Se inclinaría por la jefatura de gobierno de la Ciudad o por la gobernación de la Provincia?

—Me gusta la gestión, y si te respondiera estaría incumpliendo con lo de no definir una candidatura. A ver, son dos canchas muy distintas la gestión de la Ciudad y la de Provincia. Pero no solo por la magnitud, sino porque la Ciudad es más parecida a ser intendente. Eso quiere decir que vos tenés mucha más cercanía por los temas, definís y actúas en un territorio que gobernás plenamente. La Provincia es más parecida a un gobierno de segundo nivel, para gobernar debes gobernar con intendentes, y la Nación es un gobierno de tercer nivel, vos tenés que gobernar con gobernadores y con intendentes y son tareas bastante distintas. A mí me gusta mucho sentir que puedo hacer con algún grado de velocidad. Me angustia no dar respuesta.

—Hace un año, usted declaró que a Mauricio Macri no lo veía enfocado en ser candidato, sino en un rol de mentor. ¿Cómo lo ve hoy?

—De la misma manera. Lo veo con una ocupación plena para sostener la unidad en Juntos por el Cambio, a no perder de vista que es lo que nos trajo a la política en el PRO, en particular. Ayudándonos a los que tenemos responsabilidades nuevas y más grandes a poder hacerlo bien. Su experiencia es muy importante. También poder preguntarle a él qué haría en una situación en la que yo tengo que tomar decisiones. No te diría que es determinante, pero sí muy importante.

—Entonces, ¿cree que no va a ser candidato?

—Me parece que no es momento de definir candidaturas, pero no lo veo enfocado en eso. Y me parece que eso es muy sano. Tenemos poca cultura de ex presidentes que no arranquen desde “yo, yo, yo” o que no estén desesperados por un fuero y me parece que eso es bueno para la Argentina. Digo, es bueno tener a alguien en esa situación.

—¿Qué análisis hace sobre las internas en el Frente de Todos?

—Lo primero que me preocupa de la tensión del Gobierno, y que es algo que nos distingue de ellos, es que paralizan la gestión. Hoy el Gobierno Nacional está paralizado, no hay un plan de lucha real contra la inflación, no hay una línea de trabajo contra la inseguridad o el narcotráfico, no hay programas reales de trabajo o de infraestructura. No sabemos cuál es el norte. O sea, a mí los puntos de vista distintos siempre me enriquecen y también en nuestro espacio hay diferencias, inclusive las hay dónde gobernamos, pero la gestión no se paraliza. La Ciudad no está paralizada en función de si la Coalición Cívica tiene una mirada distinta o un plan distinto en algún proyecto que presenta Horacio o la UCR o cualquier otro espacio que integra nuestro frente, se trabaja. Me preocupa que la discusión es tan profunda que están más preocupados en ver cómo se pelean con el de al lado que en resolver los problemas.

—Agradecemos su participación en el Ciclo de Entrevistas de Perfil Educación y le damos la oportunidad de cerrar el reportaje con un comentario final que quiera realizar.

—Primero agradecerles. A mí siempre me gusta este proceso porque después me encuentro con alguno de los que está acá sentado en algún medio y lo veo crecer y desarrollar su pasión. Y me parece que es relevante en los momentos actuales que se formen periodistas serios que además tengan capacidad de opinión honesta. No hay objetividad en la vida, todos somos seres subjetivos con lo cual cargamos con una mirada y una interpretación, pero me parece que la honestidad es relevante. Así que espero que les vaya muy bien, que sean exitosas y exitosos en ese camino y que nos ayuden a construir una sociedad mejor, porque la gente confía más en el periodismo que en la política y me parece que también es importante de qué lado se posiciona uno; si es parte del problema o parte de la solución.

Por Lucia de los Heros, Bianca Ferrari y Juan Cruz Soqueira

Estudiantes de Periodismo de Perfil Educación

Posgrado en Periodismo de Investigación Perfil-USAL