Jorge Asís: la "perversidad" de Fernández y su "crónica de un manoteo anunciado"

La decisión de Alberto Fernández de establecer un fondo presupuestario especial para la provincia de Buenos Aires que se extraerá de las transferencias hasta ahora otorgadas a la Capital Federal es la "crónica de un manoteo anunciado", según el periodista, escritor y analista político Jorge Asís, quien afirma que "muchos gobernadores están contentos" con el anuncio presidencial.

"Muchos gobernadores están contentos porque les parece que lo que pasó en su momento con el decreto que firma Macri, por el traspaso de la policía a la Ciudad, les sacó puntos que estableció una diferencia muy grande y muchos gobernadores lo reprocharon. Quizá aprovecharon un momento para tratar de resolver un conflicto angustiante para mucha gente", dijo Asís en el programa Animales Sueltos.

Asís elogió al jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, quien "sigue como el más inteligente" dentro de la primera plana política. "Otro en su lugar hubiera reaccionado en caliente y hubiera dicho cualquier barbaridad", opinó y agregó que "los que quedaron desubicados los intendentes que estaban en el anuncio, porque no pensaban que los iban a poner en esa".

"Alberto Fernández tiene algo de perversidad que me hace tomarlo con atención, porque habla de diálogo y no dice nada. Los deja desubicados", afirmó Asís. "Pensar que Alberto Fernández iba a ser el dique de contención de la Doctora (Cristina Kirchner) es de una inocencia estremecedora. Alberto se esta afirmando en un hospicio que no es grato porque te insultan todos", agregó.

"Hasta ahora había sido el gobierno que había manejado la pandemia, pero tiene razón de hablar menos", dijo sobre el mandatario. "Desde el punto de vista político, tenerte 6 meses parado y que ahora tengas los peligros que tuvieron los europeos en su peor momento, es que algo hicieron mal. Su mérito es resolver el tema de la deuda, pero tenes un país tomado por la patología. Ni en los países más cinematográficos tenés la sucesión de quilombos que tenés acá", agregó.

