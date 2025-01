Ana Celentano revela que La Teoría del Desencanto es una "obra que tiene mucho movimiento"

Julieta Otero escribió, y dirige, una nueva obra, La Teoría del Desencanto. Con semejante título el espectador tendrá que remontarse a los años '80 para entrar en la vida de María y Francisco. Estamos en 1986 en el barrio de La Boca. Tiempo de una democracia reciente llena de preguntas en la que se debate la Ley del Divorcio y el fracaso del amor. Los protagonistas son un matrimonio de escritores. Una noche de tormenta invitan a cenar a Renata, la italiana sexy y roquera del piso de arriba. Lo que ellas no saben es que Francisco también invitó a Antonio, ex pareja de María, escritor como ellos, pero famoso. Un brindis por la salida de la novela El Desencanto, el nuevo éxito editorial del visitante, desencadena en el dueño de casa una escena de celos y paranoia sin retorno.

Este cuarteto tan particular está encarnado por Ana Celentano, Julia Di Ciocco, Juan Tupac Soler y Raúl Antonio Fernández. Y representan esta propuesta los sábados a las 20.30 en El Método Kairós (El Salvador 4530, CABA). Para meternos más en esta historia conversamos con la experimentada Celentano, y ésto es lo que contó:

"El universo histórico de la sociedad que refleja esta obra era muy distinta a la que tenemos hoy. Se tocan conflictos que todavía persisten y la trama específica es atrapante desde el minuto cero. Tiene una vertiginosidad que no para y me parece super atractivo. La puesta tiene tres frentes y casi no hay espacio entre el espectador y la escena, lo que produce un efecto de inmersión y una circulación permanente que esta coreografiada. Esta obra tiene muchísimo movimiento", dijo Ana durante la entrevista. El equipo técnico de La Teoría del Desencanto se completa con el diseño de escenografía de José Escobar, el de vestuario de Victoria Nana, de luces de Samir Carrillo, coreografía de Agustina Leoni y maquillaje de Rocío Baldonedo.

Encontrá acá más info sobre las entradas.