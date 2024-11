Bruno Lippi: "Mis canciones hablan de cosas que me pasan. Es una bendición llegar a otros con la música"

El jueves 14 de noviembre será muy especial para La Trastienda (Balcarce 460, CABA), porque Bruno Lippi celebrará 15 años de carrera solista con un concierto en el que hará los temas de sus tres discos. La cita será a partir de las 20:30 para compartir una noche llena de música, emoción y energía. Cultor del rock-pop, ha recorrido los escenarios de Buenos Aires, México y Miami. Además fue convocado como telonero de grandes leyendas como: Michael Bolton en el Gran Rex, La mancha de Rolando y La Bersuit Bergarabat.

Y acaba de grabar una canción con Antonio Ríos, Por Favor, con quien la presentará en el concierto. Es una canción con influencias muy marcadas de la cumbia santafesina, colombiana y elementos del pop. La letra gira en torno al amor, el perdón y la reconciliación, representando una apasionada súplica de alguien que busca volver con su pareja tras una separación. Vas a poder escucharla en vivo, junto con todas las canciones escritas por Lippi, y ejecutadas junto a su banda. Con versamos con él protagonista de esa noche y esto es lo que anticipó:

"Hicimos un montón de cosas en estos 15 años y bueno, hoy el brochecito de oro es hacer este show tan importante junto a mis amigos. Gente que está desde el principio como el Chino Asensio, invitados especiales como Antonio Ríos. Estoy con mucha expectativa y contento con todo con todo lo que se viene", contó. Y reconoció que últimamente se enganchó "mucho con el folklore, que era una deuda pendiente, que quizás por ser de Buenos Aires no me había llamado tanto la atención como ahora. Estoy empezando a escuchar y a investigar un poquito. Uno se pone más grande recupera la historia musical previa viste. También estoy escuchando grabaciones de los '80 y hoy me pongo a sacarlas con la guitarra".

Una gran oportunidad para volver a reencontrarse con el público y cantar juntos todos sus temas. Encontrá acá más info sobre las entradas.